﻿Landkreis äußert sich zu Umzug der Leitstelle Bad Doberan: Belange der Mitarbeiter sind wichtig

Bad Doberan/Güstrow. Nachdem es vor allem in Bad Doberan seit vergangener Woche große Aufregung um die Rettungsleitstelle für den Landkreis gab – nach dem Willen der Kreisverwaltung soll diese künftig in Güstrow stationiert sein – äußert sich nun Romuald Bittl (FDP) als zuständiger Dezernent und Vertreter des Landrates dazu.

Kritik gab es vor allem an der Kommunikation der Verwaltungsspitze. In der vergangenen Woche kündigte Landrat Sebastian Constien (SPD) vor dem Kreistag an, dass die Leitstelle vom historischen und stark sanierungsbedürftigen Gebäude in Bad Doberans Innenstadt neue Räume braucht. Die Verwaltung favorisiere einen Standort in der Kreisstadt Güstrow. Laut Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) habe man in der Stadt zum ersten Mal von diesen Plänen gehört.

Schadstoffgutachten: Dachstuhl der Leitstelle muss saniert werden

Romuald Bittl, der als Dezernent für Wirtschaft und Bau für die Leitstelle zuständig ist, betont gegenüber der OZ, dass sich der Landkreis bei diesem Thema nicht wegducke. „Dazu ist die Thematik in ihrer Komplexität und vor allem im Hinblick auf die Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger viel zu wichtig.“ Aufgrund eines Schadstoffgutachtens für den derzeitigen Betriebssitz im Sommer 2022, ergab sich die Empfehlung des Gutachters, den Dachstuhl des denkmalgeschützten Gebäudes zu sanieren. Der Gutachter befürchtet, dass in den nächsten zwei Jahren die Schadstoffbelastung in den darunter liegenden Räumen zunimmt und schlägt deshalb die grundhafte Sanierung wie oben erwähnt vor. Man sei konsequent mit dem Eigenbetriebsausschuss in der Diskussion.

„Diese Situation wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am 3. März 2023 mitgeteilt. Aus hoffentlich verständlicher Sorgepflicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergibt sich der jetzt zur Diskussion stehende Lösungsansatz. Darüber hinaus bewegt uns die Frage, ob die derzeitige Verortung des Eigenbetriebes im denkmalgeschützten Gebäude zukunftsfähig ist“, erklärt Bittl.

Landkreis-Dezernent: Bürgermeister war informiert

Aus diesem Anlass habe am 29. Juni 2022 ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Bad Doberan stattgefunden. „In diesem Termin habe ich persönlich mit Herrn Arenz hinsichtlich der Möglichkeit zur Anmietung einer Immobilie in der Stadt Bad Doberan für den Eigenbetrieb Rettungsdienst gesprochen. Im Zuge dieses Gespräches habe ich ihm die derzeitige Situation des Eigenbetriebes skizziert und um Unterstützung bei der Suche einer Immobilie gebeten“, so Bittl. Und weiter: „Es ist für mich daher unverständlich, wie Herr Bürgermeister zu dieser Aussage gelangt, dass über so eine wesentliche Entscheidung des Landkreises nicht mit ihm gesprochen wurde. Ich muss jedoch darum um Verständnis werben, dass bei einer Entscheidung, die den gesamten Landkreis betrifft, zuvorderst die Gremien des Kreistages beteiligt werden.“

Romuald Bittl, Dezernent für Kreisentwicklung und Wirtschaft im Landkreis Rostock © Quelle: Sabine Hügelland

Als Lösungsmöglichkeiten stünden neben der Anmietung eines bestehenden Objektes, der Umbau einer landkreiseigenen Immobilie oder die Neuerrichtung eines Gebäudes an. Der Landkreis wolle zunächst auf eigene Grundstücke und Immobilien setzen.

„Ein wichtiger Teil bei der Entscheidungsfindung ist natürlich die Berücksichtigung der Belange des Personals“, betont Dezernent Romuald Bittl. Er kündigt an, dass im Mai und im nächsten Sitzungslauf im Juni weitere Gespräch zu diesem Thema stattfinden werden.