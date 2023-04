﻿Leitstelle für Rettungsdienst soll von Bad Doberan nach Güstrow umziehen

Die Leitstelle für den Rettungsdienst in Bad Doberan muss saniert werden. Das historische Gebäude reiche laut Landrat Sebastian Constien nicht mehr für die Anforderungen einer modernen Leitstelle aus. Deswegen soll diese nun nach Güstrow verlegt werden.

Bad/Doberan Güstrow. Die Verwaltung des Landkreises Rostock will den Rettungsdienst ganz in der Kreisstadt Güstrow konzentrieren. Landrat Sebastian Constien (SPD) plädiert überraschend für eine Verlegung der Leitstelle des Landkreises Rostock von Bad Doberan nach Güstrow. „Nicht nur dass am Standort in Bad Doberan Sanierungsarbeiten am historischen Gebäude nötig sind. Auch strategisch ist es sinnvoll, den Standort des Eigenbetriebes in Güstrow zu verorten“, so Constien am Mittwoch vor dem Kreistag.