﻿Ministerin Drese besucht Leitstelle Bad Doberan: Landrat Constien schweigt

Bad Doberan. Mecklenburg-Vorpommerns Sozial- und Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Leitstelle für den Rettungsdienst im Landkreis Rostock besucht – und scheint somit Landrat Sebastian Constien (auch SPD) zumindest einen Wink mit dem Zaunpfahl geben zu wollen. Nicht nur die Ministerin hat zurzeit offensichtlich den Eindruck, dass sich der Landrat wegduckt. Erwartet wurde er auch am Dienstag bei einer Kabinettssitzung in Güstrow – vergebens.

Constien hatte in der vergangenen Woche vor dem Kreistag erklärt, dass die Leitstelle aus dem historischen und sanierungsbedürftigen Gebäude in Bad Doberan ausziehen und nach Willen der Verwaltung in Güstrow stationiert werden soll. Dafür sei allerdings noch ein Grundsatzbeschluss des Kreistages nötig. Details dazu gab es noch nicht.

Bürgermeister verärgert, Kreisverwaltung schweigt

Verärgert zeigte sich vor allem Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos). „Ich bin verwundert darüber, dass das Thema im Vorfeld nicht angesprochen wurde. Im Interesse des Landkreises und der Leitstelle hätten wir schon Lösungen besprechen können“, sagte Jochen Arenz am Montag der OZ. Nach seiner Kenntnis hätten die Mitarbeiter der Leitstelle von den Plänen der Kreisverwaltung nur über Umwege erfahren, aber nicht direkt. 28 Leute sind in der Leitstelle im Einsatz, etwa drei Viertel kommen aus dem Raum Bad Doberan.

Eine Anfrage der OZ beim Landkreis mit Bitte um ein Statement dazu vom Landrat oder seinem für den Eigenbetrieb Rettungsdienst zuständigen Dezernenten, Romuald Bittl (FDP), blieb unbeantwortet.

Sozialministerin: „Erwarte gute Kommunikation“

Ministerin Stefanie Drese, die auch ihren Wahlkreis im Landkreis hat, ließ sich auf dem Instagram-Profil des Sozialministeriums zur Suche nach einem Ausweichobjekt für die Leitstelle so zitieren: „Es muss sowohl die technischen Voraussetzungen erfüllen als auch die Abläufe für das Personal gewährleisten. Bei allen notwendigen Veränderungen erwarte ich eine gute Kommunikation“, sagte die Ministerin und lobte die Arbeit in der Leitstelle.

Auch beim Besuch der Landesregierung in Güstrow am Dienstag fehlte der Landrat – und das als Gastgeber. Sein Stellvertreter, Stephan Meyer (CDU), musste übernehmen. Während die Minister den Nachmittag nutzten, um im Kreisgebiet Termine vor Ort wahrzunehmen, war vom Landrat nichts zu sehen.

„Wo ist der Landrat?“

Bereits im Februar fiel einigen Kommunalpolitikern unangenehm auf, dass Landrat Sebastian Constien nicht zugegen war. „Wo ist der Landrat?“, fragte damals Helmut Precht von den Freien Wählern vor dem wichtigsten Gremium im Kreis. Constien sei damals bei Tarifgesprächen für den öffentlichen Dienst im Einsatz gewesen. Bei der Sitzung des Kreistages fehlte er da schon zum zweiten Mal in Folge.

Die nächste Chance, einen Auftritt des Landrats mitzuerleben, soll es am Samstag in Bad Doberan geben. Sozialministerin Stefanie Drese, Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz, DRK-Präsident Werner Kuhn sind genauso angekündigt wie Landrat Sebastian Constien. Diverse Vereine und Initiativen präsentieren sich an diesem Tag auf dem Klostergelände. Es wäre der erste Besuch des Landrats seit Langem überhaupt in der Münsterstadt.

Sebastian Constien ist seit dem 13. November 2013 Landrat des Landkreises Rostock und damit Verwaltungschef. Er wurde am 6. Oktober 2013 erstmals in das Amt gewählt, am 6. September 2020 bestätigten ihn die Wahlberechtigten für eine zweite Amtszeit. Das nächste Mal wird im Landkreis 2027 wieder gewählt.