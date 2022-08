„Ein wunderschöner Ort mit liebenswerten Menschen“: Die Chefin des Hauses Mecklenburg-Schwerin gab jetzt aus Anlass des 850. Todestages von Fürstin Woizlawa in der Althöfer Grabkapelle Einblicke in ihre bewegte Familiengeschichte.

Bad Doberan. Im vergangenen Jahr machte Dr. Joachim Frenkel (69) vom Althof-Verein eine besondere Bekanntschaft: „Während des 850. Jubiläums von Althof kam ich in der Kapelle des Ortes mit einer Dame ins Gespräch, deren Sachkenntnis und Interesse an der Geschichte dieses Ortes mich beeindruckte.“ Als sie sich als Donata Herzogin zu Mecklenburg von Solodkoff vorgestellt habe, sei er zunächst etwas verblüfft gewesen, gibt Frenkel zu. Vor allem aber habe er sich gefreut, ihre Bekanntschaft gerade in der Althöfer Kapelle zu machen. Denn hier wurde ihre Ur-Ahnin und Kloster-Mitbegründerin, Fürstin Woizlawa, im Jahre 1172 beigesetzt. Das unerwartete Treffen endete mit dem Versprechen der Herzogin, einer Einladung im 850. Todesjahr Woizlawas zu folgen und dabei das Wirken ihrer Vorfahrin zu würdigen.