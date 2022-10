﻿Wie sich ein Doberaner Tattookünstler und Popeye für benachteiligte Tiere engagieren

Bad Doberan. Vor einem Jahr lernten sich Markus Bugger, den alle nur als Popeye kennen, und der Doberaner Tätowierer Daniel Krauskopf durch Zufall kennen. „Ich war im ‚Fressnapf‘, um etwas für unseren Hund zu kaufen und da hab ich ihn getroffen. Ich wollte damals etwas Gutes tun zur Weihnachtszeit und habe ihn einfach angesprochen“, erinnert sich der Doberaner. Popeye, der mittlerweile seit fünf Jahren in Norddeutschland unterwegs ist, unterstützt ihn gern.

Und so sammeln die beiden Männer seitdem immer wieder zusammen Geld für Tiere in Not. Bei ihrer ersten Aktion 2021 konnte sich der Tierschutzverein Vorpommersche Boddenlandschaft über eine finanzielle Unterstützung freuen. „Wir waren damals bei der Spendenübergabe dabei. Es war so schön zu sehen, dass das Geld da ankommt, wo es gebraucht wird und sich die Leute so sehr gefreut haben“, erzählt Daniel Krauskopf.

2021 sammelten Daniel und Popeye das erste Mal gemeinsam Geld. Es kam dem Tierschutzverein Vorpommersche Boddenlandschaft zugute, den sie bei der Spendenübergabe besuchten. © Quelle: Tierschutzverein Vorpommersche Boddenlandschaft

Unterstützung für Hund Choco

Tiere haben keine Stimme, können nicht für sich selbst einstehen. Sie seien auf die Menschen angewiesen. Daher zögerte der Tätowierer auch nicht, als Popeye vor Kurzem mit einer neuen Aktion im Tattoostudio Bloody Steel & Freaky Ink auftauchte. Der 50-Jährige ist gut vernetzt und erfuhr vom Schicksal des kleinen Choco. Der Hund wurde im Alter von drei Monaten unter einer Brücke gefunden. Die hinteren Beine gebrochen, das Becken beschädigt. „Er stammt aus Rumänien“, erzählt Popeye. Die Verletzungen würden auch dazu passen, dass jemand den Hund von der Brücke geworfen haben könnte. Der Verein „Ein Herz für Handicap-Tiere“ nimmt sich des Kleinen an. „Ich habe von Choco gelesen und es hat mich sehr berührt. Ich kenne auch den Verein sehr gut, die Pflegemama kümmert sich gut um Choco.“ Der Vierbeiner ist mittlerweile sieben Monate alt, wurde operiert. „Jetzt sind die Metallplatten wieder rausgenommen worden. Aber auf den Hund kommen noch weitere Therapien zu. Und das alles kostet Geld“, sagt Popeye. Er wolle seinen Teil beitragen und den Verein und Choco unterstützen, sagt der Tierschützer.

Zusammen mit dem Doberaner Tattookünstler Daniel Krauskopf gab es am Wochenende ein Tattoo-walk-in, es wurde ein T-Shirt versteigert, Spenden gesammelt. Die Aktion am Doberaner Markt kommt gut an: „Die Leute stehen schon an für ein Piercing oder Tattoo. Das ist gut“, sagt Daniel Krauskopf.

2400 Euro werden gesammelt

„Es sind viele Stammkunden hier, die sich ein Tattoo stechen lassen oder uns beim Drumherum wie dem Aufbau und Verkauf von Getränken und Essen unterstützen“, freut sich seine Frau. Sie verfolge den Weg von Choco gespannt. „Uns ist es wichtig, Tiere zu unterstützen, auch solche mit einem Handicap. Die fallen sonst hinten runter.“

Denise Ziehm steht an diesem Tag in dem kleinen Zelt, verkauft Speisen und Getränke. „Wir haben selbst einen Hund und mussten auch schon einen einschläfern lassen. Ich weiß, was OPs beim Tierarzt kosten können. Daher helfe ich hier gerne mit“, sagt die Doberanerin. Vierbeiner wie Choco könnten nichts für ihre Situation. Umso wichtiger sei es, bei Aktionen wie der von Daniel und Popeye mitzumachen. 2400 Euro kommen zusammen.

„Respect all Animals“ ist Popeyes Herzensprojekt

Alles läuft über Popeyes Projekt „Respect all Animals“, mit dem er sich seit zwei Jahren unter anderem für Vereine, Tierheime oder Fundstationen engagiert. „Das ist mein eigenes Ding, das ich hier aufgebaut habe, unabhängig von der Vox-Show ‚Harte Hunde‘“, erklärt er und verdeutlicht: „Das sind zwei verschiedene Sachen. Und die Leute, die mich unterstützen, machen das nicht, weil sie mich aus dem Fernsehen kennen. Die wissen auch so, wofür ich mich einsetze.“ Die Erlöse kommen immer zu 100 Prozent den sozialen Zwecken zugute.

Auch für krebskranke Kinder sammelt Popeye Geld. „Ich bin schon 80 Kilometer in 16 Stunden gewandert. Die Erlöse aus der Aktion kamen dem Sternenhospiz in Hamburg zugute.“ Der 50-Jährige lebt nach der Devise: Jeder Mensch kann eine Kleinigkeit tun, um anderen zu helfen.

Dass er dabei auf viele Unterstützer zählen kann, mache ihn froh. „Wir sind wie eine kleine Familie. Ohne Menschen wie Daniel und seine Frau wäre das nicht möglich“, freut er sich.

Von Manuela Thamm