﻿Immer wieder Unfälle mit dem Molli: Wo es am häufigsten kracht

Insgesamt zählt die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH entlang der Strecke zwischen Bad Doberan, Heiligendamm und Kühlungsborn 34 Bahnübergänge. Viele von ihnen haben keine Schranken – die Konsequenzen zeigt die Unfallstatistik. Wo es am häufigsten kracht und ob Besserung in Sicht ist.

Bad Doberan/Kühlungsborn. Immer wieder kommt es zu Unfällen mit der Mecklenburgischen Bäderbahn – teils mit Schwerverletzten oder Toten. In Kühlungsborn soll nun ein Bahnübergang für den Autoverkehr gesperrt werden, trotz massiven Widerstands der Stadtvertreter. Zu größeren Unfällen kam es dort bislang nicht, der Übergang gilt aber laut Verkehrsunternehmen als Unfallschwerpunkt. Entlang der 15,4 Kilometer langen Strecke kracht es aber immer wieder an ganz verschiedenen Stellen. Auffällig: Viele Unfälle mit Autos gibt es vor allem in Bad Doberan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Goethe- und der Mollistraße gibt es immer wieder Unfälle – meistens übersehen Auto- oder Lkw-Fahrer den herannahenden Zug. Der hat dort übrigens Vorfahrt und ist auch sonst schlecht zu übersehen und zu überhören. Florian Müller, Sprecher der Polizeiinspektion Güstrow, bestätigt häufige Unfälle mit der historischen Schmalspurbahn. „Seit 1. Januar 2021 bis heute hat es neun Verkehrsunfälle mit dem Molli gegeben, zwei davon mit Personenschaden.“

Im September 2021 verstarb der Fahrer eines Wohnmobils

Einer der Unfälle dürfte vielen im Gedächtnis geblieben sein: Am 26. September 2021 kollidierte der Molli mit einem Wohnmobil auf dem Bahnübergang bei Wittenbeck. Der Fahrer des Wohnmobils verstarb noch am Unfallort, seine Frau wurde schwer verletzt. Nach diesem Zusammenstoß entflammte die Debatte über mehr Schranken an den vielen kleinen Bahnübergängen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Älteste Schmalspurbahn an der Ostsee Mit der Streckenöffnung am 9. Juli 1886 zwischen Bad Doberan und Heiligendamm gilt der Molli als älteste Schmalspurbahn an der Ostseeküste. Seit 1976 ist er ein Denkmal der Verkehrsgeschichte. Der Molli ist die einzige dampflokbetriebene Schmalspurbahn Deutschlands auf einer Spurweite von 900 Millimetern und gleichzeitig die schnellste Dampfeisenbahn Deutschlands – mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Laut Mecklenburgischer Bäderbahn ist der Molli an 365 Tagen im Jahr im Einsatz, mit einer Pünktlichkeit von 98 Prozent. Die Strecke ist 15,4 Kilometer lang und hat neun Stationen. Die Bahn passiert 34 Bahnübergänge, 32 Weichen und ein mechanisches Stellwerk. Der Fuhrpark besteht aktuell aus vier Dampflokomotiven und 37 Reisezugwagen.

Doch auch an Übergängen, die über eine Schrankenanlage verfügen, kommt es zu Unfällen. Erst am 7. Februar fuhr ein Autofahrer über den doppelt beschrankten Bahnübergang Zur Asbek in Kühlungsborn. „Die Lok war nur circa fünf Sekunden vom Bahnübergang entfernt. Dabei wurde die Schrankenanlage beschädigt und der rechte Seitenspiegel des Autos abgefahren“, teilte Molli-Sprecherin Annemarie Böhme damals mit. Inzwischen bestätigt sie der OZ, der Fahrer sei nach einem Zeugenaufruf gefunden worden.

Hier gibt es häufig Unfälle mit dem Molli. Der Bahnübergang Hermann-Löns-Weg in Kühlungsborn soll künftig für den Autoverkehr gesperrt werden. © Quelle: Arno Zill

Viele Unfälle in Bad Doberan

In Bad Doberan gab es wohl die meisten Unfälle mit dem Dampfzug, meistens ohne Schwerverletzte. Am 1. August 2022 kam ein Lkw-Fahrer aus Richtung Markt und missachtete die Vorfahrt der Bahn, die von rechts aus der Mollistraße kam, wie die Polizei informiert. Der Schaden lag bei rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Einer der schwersten Unfälle mit dem Molli ereignete sich im September 2021, als ein Wohnmobil mit der Bahn kollidierte. Der Fahrer starb. © Quelle: Anja Levien

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 21. Juni 2022 kam es ebenfalls zu einer Kollision zwischen Bäderbahn und Lkw. Zu diesem war auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan in die Goethestraße gerufen worden. Der Transporter war mittels Seilwinde zur Seite gezogen worden, informierte damals die Feuerwehr.

Bäderbahn will Übergang in Kühlungsborn sichern

Im November 2020 war eine 68-jährige schwerhörige Frau in Bad Doberan mit ihrem Auto frontal in den Zug gefahren. Im Juni 2020 versuchte ein Mercedesfahrer in der Mollistraße, noch vor dem Zug zu fahren, und kollidierte mit diesem.

An der Kreuzung Severinstraße/Mollistraße ist im September 2022 in Bad Doberan ein Auto mit der Bäderbahn Molli kollidiert. © Quelle: Werner Geske

Für mehr Sicherheit will die Mecklenburgische Bäderbahn zunächst in Kühlungsborn am Übergang Hermann-Löns-Weg sorgen, da sie dort einen Unfallschwerpunkt ausgemacht hat. Doch was ist mit den anderen Bahnübergängen. Insgesamt zählt das Unternehmen entlang der Molli-Strecke zwischen Bad Doberan, Heiligendamm und Kühlungsborn 34 Bahnübergänge. Viele von ihnen haben keine Schranken.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unternehmenssprecherin Annemarie Böhme teilt dazu mit: „Aus unserer Sicht gibt es aktuell keine weiteren nennenswerten Maßnahmen im Sicherheitsbereich. Der Fokus liegt bei uns aktuell noch auf den Baumaßnahmen im Bahnhof Kühlungsborn West, die Ende März abgeschlossen werden sollen.“