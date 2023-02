﻿Bad Doberan wächst und wächst: Wie viel Zuzug verträgt die Stadt noch?

Immer mehr Menschen wollen in die Münsterstadt ziehen – doch die scheint an ihre Grenzen gekommen zu sein. Bauplätze gibt es nur noch wenige. Doch warum ist die mecklenburgische Kleinstadt so beliebt? Eine Analyse.

Bad Doberan aus der Vogelperspektive: Die Stadt soll auch in diesem Jahr in vielen Bereichen weiterentwickelt werden.

Bad Doberan. Bad Doberan wächst und wächst. Die Zahlen des Statistischen Landesamtes beweisen es: Seit Jahren schon ziehen mehr Menschen in die Münsterstadt, als andere sie verlassen. Vor allem aus der Hansestadt Rostock zieht es viele in die wenige Minuten entfernte Kleinstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für diese bedeutet das vor allem: Sie verändert sich. Mit mehr Menschen kommen auch mehr Kinder in die Schulen und Kitas. Händler, Gastronomen und Touristiker profitieren. Mit dem starken Zuzug soll es aber bald vorbei sein, erklärt Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz.

Einwohnerzahlen steigen

Schon vor etwa 20 Jahren war ein leichter Trend auszumachen. Das Statistikamt verzeichnete für das Jahr 2002 zwar 770 Fortgezogene. Dafür kamen aber auch 857 Menschen, die in Doberan leben wollten. Damals hatte die Münsterstadt am Jahresende 11 446 Einwohner. Heute leben fast 13 000 Menschen in Bad Doberan. Zum Jahresende 2021 waren es laut Behörde 12 752 Einwohner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bürgermeister Jochen Arenz hat für diesen Trend eine einfache, aber bestechende Erklärung: „Bad Doberan ist einfach eine fantastische Stadt. Wir haben viel Kultur, Veranstaltungen und eine gute Infrastruktur, wie genügend Ärzte und Kitas. In Bad Doberan findet man noch alles auf dem kurzen Weg. In zehn Minuten kann ich am Strand in Heiligendamm sein oder fast schon in Rostock.“ Jeden Tag bekomme er Anfragen für Bauplätze und Wohnraum.

Besonders aus Rostock ziehen viele Menschen nach Bad Doberan. © Quelle: Benjamin Barz

Mehr Wohnungen und Häuser

Dass es immer mehr Bad Doberaner auf der Welt gibt, ist schließlich auch im Stadtbild zu erkennen. Neue Wohngebiete, wie am Kammerhof, haben die Stadt vergrößert. Neben dem Gewerbegebiet Eikboom entstehen wohl die vorerst letzten Einfamilienhäuser. Denn: „Es wird eng in Bad Doberan. Parkplätze werden knapp und auch der Platz für Wohngebiete. Für mich ist die Grenze deutlich erreicht. Ich will keine neuen Baugebiete mehr in der Stadt“, betont Bürgermeister Jochen Arenz. Denn, so der Bürgermeister weiter: „Wir leben in einer funktionierenden schönen Kleinstadt. Und das soll auch so bleiben.“ In der Vergangenheit habe es Versäumnisse gegeben, die Infrastruktur an die wachsende Stadt anzupassen. Es sei nicht genug investiert worden. Das müsse man nun nachholen.

„Es wird eng in Bad Doberan. Parkplätze werden knapp und auch der Platz für Wohngebiete. Für mich ist die Grenze deutlich erreicht. Ich will keine neuen Baugebiete mehr in der Stadt“, betont Bürgermeister Jochen Arenz. © Quelle: Sabine Hügelland

Ausnahmen soll es aber geben – allerdings nur für Mietwohnungen. Zwei kleine Baugebiete am Jahnweg und am Thünenhof sind geplant. Dort sollen aber nur Mehrfamilienhäuser entstehen. Die sollen von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften vermietet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Kitas in Bad Doberan

Zugezogen sind nach Bad Doberan in den vergangenen Jahren vor allem junge Familien oder Paare, die erst in der Münsterstadt Familien gegründet haben. Das ist auch an der Zahl der Kindertagesstätten abzulesen – die hat sich nämlich allein in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. 2010 konnten 515 Kinder in drei Kitas in Bad Doberan betreut werden. Inzwischen zählt die Stadt sieben Kitas, in denen – Stand Ende 2022 – 691 Kinder betreut werden.

Bauarbeiten für das neue Wohngebiet Eikboom in Bad Doberan © Quelle: Andreas Meyer

Mehr Schulklassen

Aktuell gibt es sieben Schulen in der Stadt, davon drei Grundschulen oder Regionale Schulen mit Grundschulteil. Alle Schularten sind in der Münsterstadt vorhanden: Grundschule, Regionalschule, Gymnasium, Sonderpädagogisches Förderzentrum, die Regenbogenschule mit Förderschwerpunkt und auch die Christliche Münster-Schule.

Zum Jahresende 2022 wurden laut Statistischem Amt 2725 Schüler an Bad Doberans Schulen unterrichtet. Die meisten Schüler – mehr als 1000 – besuchen das Gymnasium Friderico-Francisceum. Im Schuljahr 2000/2001 waren es noch 2394 Schüler, die sich auf die Schulen in der Stadt verteilten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Mehr Urlauber

Auch die Urlauber, die in Bad Doberan und Heiligendamm Ferien machen, werden langsam mehr. 2015 zählte das Landesamt insgesamt 137 662 Übernachtungen. 2019 – im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie – waren es schon 140 769 Übernachtungen. Von Januar bis November 2022 – aktuellere Zahlen gibt es noch nicht – sind es nach fast überstandener Pandemie immerhin schon wieder 108 656 Übernachtungen.