﻿Bad Doberan will Kurabgabe erhöhen: Gästekarte soll auch in anderen Orten anerkannt werden

Bad Doberan ist wie Kühlungsborn, Börgerende und sogar Kröpelin Teil einer touristischen Modellregion. Ihr Ziel: eine Kurkarte für alle. Dafür soll am Montag ein wichtiger Schritt gemacht werden.

Bad Doberan. Die Stadt Bad Doberan will ihre Kurabgabe erhöhen. Damit steht sie allerdings nicht allein da. Weil die Stadt zu einer der fünf Tourismus-Modellregionen in MV gehört, passen alle dazugehörigen Orte ihre Satzungen zu den Kurabgaben an. Die Orte versprechen sich nicht nur einen Mehrwert für die Gäste, sondern auch höhere Einnahmen zur Deckung der Tourismuskosten. Im Zuge der Modellregion testen die Orte, wie die Organisation in den Tourismusorten künftig aussehen kann.