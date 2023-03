﻿Bad Doberan will Mitglied im Campingverband werden, hat aber keinen Campingplatz

In seinem neuen Psychothriller „Mimik“ setzt sich Bestseller-Autor Sebastian Fitzek mit den Regungen im menschlichen Gesicht auseinander. Am Dienstag hat er seinen Roman in einer aufwendigen Show in der Rostocker Stadthalle vorgestellt. Im Saal waren dazu zahlreiche Kameras auf die Zuschauer gerichtet. Zweimal musste die Lesung aufgrund von Zwischenfällen unterbrochen werden. Eine Rezension.