﻿Intel entsorgt gefährlichen Sondermüll in Bargeshagen: So ist die Stimmung im Ort

Allein im Jahr 2021 waren es 481 Tonnen: Der amerikanische Computerchip-Hersteller Intel lässt in Bargeshagen (Landkreis Rostock) „giftigen und ätzenden“ Sondermüll entsorgen. Während die Menschen in der Gemeinde nur vorsichtig Bedenken ausdrücken, schweigt der Bürgermeister.

Jenny Jäger hat im Radio von der Entsorgung erfahren. Die 37-Jährige arbeitet in einem Hotel in Bargeshagen. Schön findet sie es nicht – möchte aber auch nicht gegen den Transport der gefährlichen Stoffe vorgehen.

Bargeshagen. Immer wieder rollen weiße Lieferwagen mit der roten Aufschrift „EMV“ durch den Ort. Ihr Ziel: Der Standort der Entsorgungsgesellschaft für Mecklenburg-Vorpommern in Bargeshagen – ein Ort etwa zehn Kilometer von der Ostsee entfernt.

Das Gelände wirkt friedlich, ein paar Fahrzeuge stehen bereit. Kein Gestank, kein Lärm. An dem sonnigen Aprilnachmittag läuft ein Mann vor der Einfahrt auf und ab und raucht eine Zigarette. Es ist ein Bild, das nicht passender sein könnte: Kein Trubel, keine Aufregung – und das trotz der Enthüllungen der OSTSEE-ZEITUNG.

Was ist passiert? Der US-Computerchip-Hersteller Intel bringt Sondermüll aus seinen Werken in Irland nach Bargeshagen. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelchen Abfall: Die Bremer Polizei spricht von „giftigen und ätzenden Gefahrgutabfällen“. Die Beamten hatten auf der Autobahn 1 einen der Transporter angehalten, weil ein Behälter Risse aufwies.

Das Geländer der EMV (Entsorgungsgesellschaft mbH für Mecklenburg-Vorpommern) wirkt an diesem Aprilnachmittag recht ruhig – kein Gestank, kein Lärm. © Quelle: Julia Kaiser

Nach Angaben des Umweltministeriums hatte der Konzern 481 Tonnen Müll allein im Jahr 2021 nach MV bringen lassen. Laut dem Ver- und Entsorgungskonzern Remondis, zu dem die EMV gehört, würden in Bargeshagen diese Abfälle „für eine Verbrennung konditioniert“ und dann weitertransportiert.

„Ich würde mich nicht festkleben“

Doch der Schock scheint in der Gemeinde mit knapp 3000 Einwohnern auszubleiben. Jenny Jäger ist Mitarbeiterin des Hotels „Uns Voß-Hüsung“ in Bargeshagen. „Wir bekommen hier so einiges mit“, sagt sie scherzhaft. Von dem mit gefährlichen Stoffen belasteten Müll hat sie am Wochenende im Radio erfahren. Es läuft den ganzen Tag im Hotel, auch jetzt ist Imagine Dragons zu hören. Das Hotel bietet nur Frühstück an – Gäste halten sich an diesem Nachmittag nicht im Saal auf. „Man hört genauer hin, wenn das Wort ‚Bargeshagen‘ fällt – ob hier was brennt oder ein Blitzer steht“, sagt die 37-Jährige.

Sie erinnert sich an Probleme in der Vergangenheit: „Wir hatten ja schön öfter einen Brand gehabt, dann rückt die Berufsfeuerwehr an und die Straße wird gesperrt“, berichtet Jenny Jäger. Es kam wohl auch schon vor, dass Gäste nicht mehr zum Hotel kamen. Von der Nachricht aber, dass der giftige Müll aus Irland hier verarbeitet wird, sei sie nicht überrascht – aber begeistert ist sie auch nicht. „Alles, was kontaminiert ist, muss nicht sein“, so die Hotelmitarbeiterin. Ob sie dagegen vorgehen möchte? „Ich würde mich nicht festkleben“, sagt sie und lacht dabei.

Sondermüll in Bargeshagen: Nachricht erreicht nicht alle

Nur wenige Schritte von dem Gelände der EMV entfernt arbeitet Tina Schröder in dem Malerbetrieb Hans-Joachim Meier. Von der Entsorgung des giftigen Mülls hat sie von ihrer Schwiegermutter erfahren. „Natürlich hat man da gleich Bedenken, weil es in der Vergangenheit schon Brände gab“, sagt die 38-Jährige. Gut finde sie es nicht – wütend scheint aber auch sie nicht.

Tina Schröder arbeitet in dem Malerbetrieb Hans-Joachim Meier nur wenige Schritte von der EMV entfernt. Bedenken hat sie wegen des Sondermülls schon – zumal es in der Vergangenheit immer wieder Brände gab. © Quelle: Julia Kaiser

Doch die Nachricht hat nicht alle in der Gemeinde erreicht. Martin Leonardt ist der Geschäftsführer und Eigentümer der Brack Kaffeerösterei – und Sohn des Bürgermeisters. Er hatte bisher nichts von ebendieser Müllverarbeitung erfahren. „Seit ich hier lebe, kenne ich die EMV – aber was sie in dem Betrieb machen, das weiß man im Grunde nicht“, sagt der 43-Jährige. Man sehe eben nur die Lkw durch den Ort fahren.

Leitung des Joho-Parks möchte sich nicht äußern

Damit ist er nicht der Einzige. Die EMV liegt nur wenige Meter Luftlinie von dem Indoor-Freizeitzentrum Joho-Park entfernt. Ein junger Mann kommt gerade zum Sport her – vom Sondermüll wisse er nichts. Er wirkt aber interessiert. „Was es nicht alles gibt“, kommentiert er und macht sich auf den Weg zum Training. Auch ein älterer Herr, der gerade einen Gutschein besorgt hat, wusste von nichts.

Im Joho-Park befindet sich auch ein Indoor-Spielplatz für Kinder. Doch die Leitung möchte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Der Bürgermeister der Gemeinde, Uwe Leonardt, reagierte nicht auf die OZ-Anfrage. Der Eindruck also bleibt: Die Gemeinde scheint unaufgeregt.