﻿So kommt die neue Beach-Arena in Bargeshagen bei den Gästen an

Der Joho-Park in Bargeshagen ist um eine Attraktion reicher. Mit der Liveübertragung der WM-Partie Deutschland gegen Spanien wurde in die neue Party-Location eröffnet. Nächste Events stehen schon fest.

Bargeshagen. In den letzten Minuten vor Einlass der ersten Gäste ist von Hektik nichts mehr zu spüren. Ganz in Ruhe werden noch die letzten Strahler in Position gebracht, mit denen die Palmen angeleuchtet werden. Sie würden sonst bei all dem bunten Licht, das von der Traverse unter der Decke funkelt, nicht genug zur Geltung kommen. So aber passt es. Die Frauen und Männer an den Bars stellen noch die letzten Flaschen zurecht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dann kann der Einlass zur Eröffnung der neuen Beach-Arena beginnen. Ein Moment, auf den Martin Schröder, Betriebsleiter im Joho-Park Bargeshagen, in den vergangenen Wochen mit seinem Team hingearbeitet hat. „Der Stress ist jetzt weg, kein Gefühl mehr von Anspannung. Davon hatten wir die Tage zuvor genug“, meint Schröder und begrüßt anschließend die ersten Gäste per Handschlag. Die Besucher kommen in kleinen Gruppen, die meisten bleiben zunächst stehen, sehen sich um, bevor sie sich einen der weiß gedeckten Tische mitten im feinen Beachsand aussuchen.

Neue Arena auch für Beachvolleyballer interessant

Am Außenrand, auf mittlerer Höhe der Fläche, bleibt Johannes Treu stehen. „Das ist richtig gut geworden, es gefällt mir sehr“, sagt der groß gewachsene Mann anerkennend und dann fügt er hinzu, dass er vor allem aus sportlichem Interesse gekommen sei. Also ein großer Fußballfan? „Nein, das ist dann angenehmes Beiwerk. Ich bin hier, weil ich mir die neue Beach-Arena ansehen will“, klärt er auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Für die „Freunde des gepflegten Beachvolleyballs (FdgB)“, bei denen er Mitglied sei, wäre das die Winter-Location fürs Training und für Turniere, schwärmt der Besucher. Dann wandert sein Blick nach oben, zu den Traversen unter der Decke, wo zahlreiche Geräte hängen, von denen die Lichteffekte erzeugt werden. „Aber wenn ich mir vorstelle, dass der Ball bei uns Beachvolleyballern beim Baggern auch mal recht hoch fliegen kann, habe ich ein bisschen Angst um die Technik. Die müsste dann noch irgendwie geschützt werden. Aber ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir auch hier mal unseren Ford-Johannes-Beach-Cup durchführen und für die Party danach passt die Location auch“, so der Volleyballer.

Bargeshäger drücken für Deutschland die Daumen

Aber auch Besucher, die entweder im Fantrikot der deutschen Nationalelf erscheinen oder durch anderen schwarz-rot-gelben Look auffallen, sind unter den Besuchern. „Wir drücken dem deutschen Team die Daumen, aber wir wissen auch, dass es schwer wird“, sagt Rico Stepanik. Der Bargeshäger ist mit Freunden in den Joho-Park gekommen, hauptsächlich um das WM-Spiel zu sehen. Die Location, in der das Public-Viewing stattfindet, sage ihm sehr zu, sagt der aktive Fußballer, der bei den Alten Herren des Sievershäger SV die Töppen schnürt. „Das ist ansprechend hier. Wir finden es toll, dass es so etwas jetzt in Bargeshagen gibt. Wir werden jetzt wohl öfter herkommen“, erklärt Stepanik.

Neue Beach-Arena in Bargeshagen eröffnet. Zehn Minuten vor Anfang der WM-Partzie Deutschland gegen Spanien sind nur noch wenige Tische frei, bis zum Anpfiff sind es etwa 250 Gäste. © Quelle: Rolf Barkhorn

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An einem der Tische mitten im feinen Beachsand haben es sich Stefanie Klar, Sandra Mende und deren Tochter Clementha bequem gemacht. Auch sie sind von der Atmosphäre angetan. „Wir sind auch hergekommen, weil wir neugierig waren, wie die Beach-Arena geworden ist. Aber dass zur Eröffnung das WM-Spiel gezeigt wird, passt“, sagt Stefanie Klar. Die drei Rostockerinnen haben Dauerkarten beim Zweitligisten FC Hansa Rostock und sind damit in Sachen Fußball so etwas wie Expertinnen.

Soundanlage mit 2 × 12 000 Watt

Von ihrem Platz aus haben sie genauso wie alle anderen einen guten Blick auf die 28 Quadratmeter große Videowand. Auch der Sound sorgt dafür, dass sie an diesem Abend nichts verpassen. Die Tonanlage der Beach-Arena sorgt mit ihren zweimal 12 000 Watt für einen optimalen Raumklang, egal, an welchem Punkt der Partyhalle man sich gerade aufhält.

Neue Beach-Arena in Bargeshagen eröffnet, die Bargeshäger Jan Grünke, Nadine Cernega und Rico Stepanik sind Fans der DFB-Elf,die neue Party-Location in ihrem Heimatort gefällt ihnen gut. © Quelle: Rolf Barkhorn

Auch wenn die neue Eventlocation, die auch für Privatpartys genutzt werden kann, nicht gleich beim Einlass von Besuchern überrannt wird, füllt sie sich nach und nach. Bis zum Anpfiff der Partie sind es dann gut 250 Besucher. Damit ist auch Joho-Unternehmenssprecher Sebastian Janz nicht unzufrieden. Er weiß, viel mehr kann er an einem Sonntagabend und angesichts eines umstrittenen Fifa-Turniers nicht erwarten. Dafür gibt es von vielen Gästen für die Beach-Arena anerkennende Worte und Beifall.

Bis auch die deutsche Elf im WM-Spiel gegen Spanien mit größerem Applaus bedacht wird, dauert es allerdings bis Niklas Füllkrug mit dem 1:1-Ausgleich in der 83. Spielminute trifft und auch die Fans in Bargeshagen jubeln lässt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch das nächste Spiel mit deutscher Beteiligung, am Donnerstag, den 1. Dezember (20 Uhr) wird wieder auf der Videowall im Joho-Park übertragen. Das nächste Highlight danach ist ein großes Weihnachtssingen am 16. Dezember (18 Uhr).