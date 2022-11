﻿Beacharena in Bargeshagen eröffnet mit WM-Spiel-Übertragung aus Katar

Joho-Park in Bargeshagen: Betriebsleiter Martin Schröder und sein Team haben bis zur Eröffnung der neuen Beach-Arena am 27.11. noch viel Arbeit vor sich.

Am 27. November eröffnet im Joho-Park in Bargeshagen eine neue Beach-Arena. Nicht nur Vereine für Beachvolleyball oder Beachsoccer haben dann eine Möglichkeit, drinnen im Strandsand zu trainieren. In der Hallo sollen auch Konzerte und Feiern stattfinden. Die ersten Termine stehen schon.

