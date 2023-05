﻿Bikergottesdienst 2023 in Bad Doberan: Alles zu Programm, Route und Sperrungen

Bad Doberan. Am kommenden Wochenende knattert es wieder richtig in der Münsterstadt – der 24. Bikergottesdienst steht an. In der Planung mussten die Macher ein paar Hürden überwinden. Die sind nun geknackt. Das Programm und die Route für die Ausfahrt stehen. Erwartet werden am Sonntag, 14. Mai, Tausende Motorradfahrer in Bad Doberan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sieht das Programm am Samstag aus?

Der Bikergottesdienst findet zwar traditionell am Sonntag, 14. Mai, im und rund um das Doberaner Münster statt. Doch schon am Samstag, 13. Mai, soll es ein buntes Programm auf der Festwiese geben. „Das soll vor allem von und für die Bad Doberaner sein“, erklärt Organisator Axel Voss.

So geht es am Samstagnachmittag ab 15 Uhr los mit einem Familienprogramm. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, ein Kinderkarussell und eine Losbude. Die Musik kommt vom Doberaner Blasorchester und von DJ Rico Kuchenbecker. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei. Gegen 23 Uhr soll am Samstag erst mal Feierabend sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was passiert am Sonntag zum Bikergottesdienst?

Am Sonntagvormittag versammeln sich voraussichtlich Tausende Biker vor dem Doberaner Münster und machen sich bereit für die Ausfahrt. Die startet etwa 11.05 Uhr. Gegen 12.30 Uhr werden sie auf dem Gelände zurückerwartet. Der Bikergottesdienst beginnt um 13 Uhr. Der Rostocker Probst Dirk Fey übernimmt in diesem Jahr die Predigt zum Thema „Mach mal Pause“.

Ein buntes Programm gibt es auf der Festwiese auf dem Klostergelände am Samstag und Sonntag. © Quelle: Cora Meyer

Auf der Festwiese sollen dann zunächst aktive Helfer und Sponsoren geehrt werden. Auf dem Festgelände wird es dann Tanzmusik geben. Dafür sorgen unter anderem DJ Olaf und das Duo Memory. Begleitet werden sie vom Radiosender „Ostseewelle“. Zwischen 17 und 18 Uhr soll die Veranstaltung dann langsam ausklingen.

Sternfahrten zum Münster: Von wo starten die Biker?

Auch in diesem Jahr können die Biker schon vor der großen Ausfahrt gemeinsam mit Polizeibegleitung anreisen. Um 9 Uhr geht es jeweils vom Markt in Satow, Markt Neubukow und dem Ostseepark Sievershagen los zum Münster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfahrt trotz Baustelle am Münster?

In diesem Jahr ist die Anfahrt zum Münstergelände auf der B 105 wegen der Bauarbeiten nur eingeschränkt möglich. Das betrifft die direkte Zufahrt durch das Tor in die Klosterstraße aus beiden Richtungen. Diese Zufahrt ist gesperrt und wird nur zur Ausfahrt geöffnet.

Aus Richtung Rostock kommend müssen die Motorradfahrer an der letzten Kreuzung vor dem Münster rechts in die Straße An der Krim abbiegen und über den Kreisverkehr Richtung Münster fahren. Aus Richtung Wismar und von der Autobahn kommend kann das Münstergelände über die August-Bebel-Straße erreicht werden.

Die Ausfahrt vor dem Bikergottesdienst führt über Kröpelin, Neubukow, Bastorf und zurück nach Bad Doberan. © Quelle: Katrin Schäfer

Eine weitere Einschränkung ist der Parkplatz am Busbahnhof. Der Parkplatz ist in diesem Jahr komplett gesperrt.

Welche Route nehmen die Biker zur Ausfahrt?

Die Route ist die alt bekannte. Zunächst gab es bei den Planungen ein paar Unsicherheiten wegen der Baustelle an der B 105. „Wir können aber wie immer fahren. Bis Sonntag soll die Asphaltdecke bis zur Münsterausfahrt fertig sein“, berichtet Organisator Oliver Ewig. https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1f6jhFdug3OoWnTfWgUaaYPvD_00Y5Ic&ll=54.08755764376393%2C11.78713209999998&z=13

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Biker heißt dies: Vom Münster aus geht es über das Grüne Tor rechts ab in Richtung Alexandrinenkreuzung. Von dort geht es weiter in Richtung Kröpelin, immer auf der B 105 entlang. In Neubukow geht es dann rechts ab auf der L 12, unter anderem über Wendelstorf und Bastorf. Dann geht es an den Ortsumgehungen Kühlungsborn und Heiligendamm vorbei und über die Dammchaussee zurück nach Bad Doberan zum Münster. Direkt durch Kühlungsborn und Heiligendamm fahren die Biker aber nicht. Dies sei schwierig zu organisieren.

Lesen Sie auch

Wie und wo können die Biker bei der Ausfahrt beobachtet werden?

„Wir fahren auf der gesamten Strecke höchstens mit Tempo 30 bis 50. In den Ortschaften nur 30 bis 40. Wir bewegen uns also sehr langsam“, erklärt Oliver Ewig. Somit kann entlang der gesamten Strecke gut geschaut werden. Traditionell stellen sich viele Schaulustige vor allem in Kröpelin, Neubukow und den kleinen Ortschaften an die Straße, winken den Bikern und genießen das Spektakel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es Straßensperrungen entlang der Route?

Begleitet werden die Biker von der Polizei. „Zwei Motorräder der Polizei fahren vorweg und geben die geplante Strecke vor. Die Zufahrten werden jeweils so lange gesperrt, bis alle Biker vorbei sind“, sagt Oliver Ewig. Das kann bis zu 20 Minuten dauern. Danach ist die Strecke für den normalen Straßenverkehr wieder freigegeben.

Auch das Deutsche Rote Kreuz ist mit Sanitäter am Münster und entlang der Strecke im Einsatz. „Passiert ist bislang aber während der Veranstaltung noch nie etwas“, erklärt Axel Voss.