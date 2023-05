﻿Bikergottesdienst 2023 in Bad Doberan: Infos zu Programm, Route und Sperrungen

Motorräder an der Ostsee

Abfahrt ist für die Biker am Sonntag, 14. Mai, gegen 11 Uhr am Grünen Tor vor dem Doberaner Münster.

Tausende Motorradfahrer werden zum 24. Bikergottesdienst am 14. Mai in Bad Doberan erwartet. Die Baustelle am Münster machte den Organisatoren im Vorfeld einige Sorgen. Wo die Biker unterwegs sind und welches Programm geplant ist.

