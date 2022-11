﻿Bürgermeister wehren sich gegen höhere Abgaben an Landkreis Rostock

Rostock: Wie das Weihnachtsdorf am Brink Energie spart und was der Glühwein kosten soll

Der historische Weihnachtsmarkt ist abgesagt, der große Rostocker Weihnachtsmarkt soll 2022 im Energiesparmodus laufen. Das beliebte Weihnachtsdorf in der KTV hat ebenfalls Änderungen am Konzept vorgenommen. Was Besucher erwartet und was der Veranstalter hinsichtlich der Preise für Essen und Getränke sowie der Öffnungszeiten plant.