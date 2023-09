Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Explosion in Kühlungsborner Hotel: Gäste müssen Travel Charme verlassen

Im Travel Charme in Kühlungsborn ist es am Sonntagmittag zu einer Explosion gekommen. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass es in der Poolanlage zu dem Vorfall kam. Das Hotel an der Seebrücke wurde evakuiert. Was bisher bekannt ist.