﻿Traumjob als Busfahrer zwischen Rostock und Rerik: „Es fühlt sich an, als wäre ich endlich zu Hause angekommen“

Urlaub an der Ostsee

Künstlerin an der Promenade in Misdroy erzählt: Diese Motive sind bei Urlaubern gefragt

An ihr kommt in der Saison kaum einer vorbei, ohne einmal kurz stehen zu bleiben. In wenigen Minuten zaubert Marta ein Kunstwerk an der Promenade in Misdroy an der polnischen Ostsee. Viele Urlauber wollen eine bleibende Erinnerung und kaufen sich ein Werk.