﻿Campingpark Kühlungsborn im OZ-Test: Wieso räumt dieser Platz ständig Preise ab?

Thomas (44) und Julia Köpke, Lehrer aus Itzstedt nördlich von Hamburg, sind mit ihren Kindern Emma-Lina (12) und Joris (8) und dem Familienhund im Fiat Sunlight A72 bereits zum zweite Mal in Kühlungsborn und finden es dort toll.

Kühlungsborn. Wohnmobil und Caravan – das Gefühl unendlicher Freiheit. Ausgebauter Bus, Sprinter, Bulli – schon immer die Ungebundenheit auf vier Rädern mit der Prise Extravaganz plus Schlafplatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Branche boomt seit Jahren ebenso wie der Verleih solcher Urlaubsmobile. Und die Campingplätze MV verzeichnen ebensolche Zuwachsraten. Wer ein Gefühl dieser Freiheit on the road mit parzellierter Ordnung, eingezäunt und fließend Wasser finden möchte, sucht einen der 210 Campingplätze in MV mit 26 700 Stellplätzen auf. Und wer dazu noch ordentlich Luxus haben möchte, fährt nach Kühlungsborn.

OZ-Chefreporter Michael Meyer testet den Campingpark Kühlungsborn im ausgebauten Sprinter. © Quelle: Danny Gohlke

Der Campingpark dort im Ostseebad – West gelegen – ist zum dritten Mal hintereinander zu Europas beliebtesten Campingplätzen gewählt worden. Von den Gästen. 24 000 Plätze auf dem gesamten Kontinent beteiligen sich an der Gästebefragung. Kübo holte nun das Triple.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber was ist so toll an der Anlage? Wir fahren hin. Zwei Hunde und gute Laune im Sprinter. Der Luxus beginnt an der Rezeption, die eher den Chic eines Wellnesshotels ausstrahlt als den spartanischen Charme jener Plätze, die man aus der Kindheit kennt.

Laser erkennt Kennzeichen – Schranke hoch

Justine Pietzschmann (18), Auszubildende zur Kauffrau für Tourismus- und Freizeit aus Reddelich, empfängt uns. Der Check-In dauert wenige Minuten und wir sitzen im Bus, die Schranke geht hoch, ein Laser erkennt das Kennzeichen. Kein Warten auf einen Pförtner, der sich gerad’ Kaffee holt, kein Herumnesteln mit Chipkarten. Passt!

Justine Pietzschmann (18), Auszubildende für Tourismus und Freizeitwirtschaft, zeigt OZ-Chefreporter Michael Meyer die Angebote der Anlage auf dem Campingpark Kühlungsborn. © Quelle: Danny Gohlke

Hinter der Schranke liegt der Platz auf zwölf Hektar mit 800 Stellplätzen plus Zeltplätzen. Fünf direkte Strandzugänge, der Spaziergang ins Ostseebad dauert ein paar Minuten.

Überblick über den Campingpark Kühlungsborn, wo Ende März schon recht viele Wohnmobile, Caravans und Camper rumstehen © Quelle: Danny Gohlke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir warten in einer eigens angelegten Anreisespur. Platzwart Bernd Kiwitt (55) fährt mit seinem Golfcaddy vor und begleitet uns zum geräumigen Stellplatz in Strandnähe direkt am Zaun. Kiwitt erklärt den Anschluss für Wasser, Abwasser, Strom und Kabel-TV. Auf fast allen Fahrzeugen ob aus Osnabrück, Hannover, Quedlinburg oder Bremen finden sich TV-Antennen. Die totale Freiheit mit Pro7 als Backup.

Platzwart Bernd Kiwitt (55/r.) erklärt OZ-Chefreporter Michael Meyer die Ladestation für fließend Wasser, Abwasser, Strom und Kabel-TV-Anschluss. © Quelle: Danny Gohlke

Der Kurzurlaub beginnt: sofort! Kein Auspacken, keine Warterei. Auto an die Buxe, Seele baumeln lassen. Spaziergang im späten März, der beste klimatische Aprilüberraschungen zu bieten hat. Der Platz ist aufgeräumt, liebevoll sortiert, geräumig. Leider müssen die Hunde an die Leine, aber das ist wohl auf allen Campingplätzen so und auch in fast ganz Kühlungsborn.

Camping in Deutschland Der Campingpark Kühlungsborn wurde nun bereits zum dritten Mal zu Europas beliebtesten Campingplatz gekürt. Und zwar in einer internationalen Gästebefragung von Gästen auf 24 000 Campingplätzen, die sich über das Internetportal camping-info beteiligt haben. In Deutschland gibt es 2800 Campingplätze mit 209 000 Stellplätzen. In MV sind es 210 Plätze mit rund 27 700 Stellplätzen. Die brnache verzeichnet seit Jahren Zuwachsraten um die zehn Prozent, trotz der Corona-Krise. Pro Jahr zählt MV auf seinen Plätzen knapp sechs Millionen Gäste.

Manfred Sürken (73) hat den Campingpark 1991 eröffnet und schnell auf das First-Class-Segment gesetzt. Während andere in MV noch auf DDR-Nostalgieeffekt bauten, ging er steil Richtung mediterranes Ambiente, für das er belächelt wurde. Liebe zum Detail. Fokus auf Familien mit Kindern. „Heute kommen die Kinder von damals als Erwachsene mit ihren Kindern“, sagt er. „Und freuen sich Löcher in den Bauch vor lauter Erinnerung.“

Freunde und Geschäftspartner. Manfred Sürken (73/r.) hat den Campingplatz 1991 gegründet. Gunnar Lange (55) leitet als Geschäftsführer das operative Geschäft. © Quelle: Danny Gohlke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

45 feste Mitarbeiter hat der Park. In der Hauptsaison sind es 65. Deutsche, Rumänen, Brasilianer, Italiener. „Wir achten darauf, dass wir jedes Jahr investieren“, sagt Geschäftsführer Gunnar Lange (51). Sürken hat den Park mittlerweile in eine Stiftung überführt, damit die Arbeitsplätze sicher bleiben.

Die Liebe zum Detail – sie findet sich am Kinderspielplatz mit uriger Holzlokomotive, riesigem Klettergerüst, auf dem sich an diesem etwas unentschiedenen Märzfrühlingstag noch keine Kinder finden, oder dem Sportplatz mit Fußball, Basketball, Beach-Volleyball.

Die Riesenrutsche mit Klettergerüst auf dem Campingpark Kühlungsborn. © Quelle: Danny Gohlke

Wir treffen auf Thomas (44) und Julia Köpke (43) aus Itzstedt nördlich von Hamburg, die mit ihren Kindern Emma-Lina (12) und Joris (8) im Fiat Sunlight A72 im Urlaub quer durch Europa on tour sind. Paris, Carcassonne, Nordspanien, Blåvand in Süddänemark, Ostsee, Nordsee – alles schon gesehen.

Joris Köpke (8) aus Itzstedt nördlich von Hamburg ist mit seinen Eltern Thomas und Julia Köpke und Schwester Emma-Lina (12) im Wohnmobil bereits zum zweiten Mal Kühlungsborn und freut sich über seine eigene Koje. © Quelle: Danny Gohlke

In Kühlungsborn sind sie zum zweiten Mal. Thomas Köpke sagt: „Carcassonne war der Hammer. Aber hier ist es unglaublich schön. Man ist sofort am Strand, sofort im Ort. Der Platz ist wunderschön. Die Betreiber haben ein Händchen fürs Detail. Da wird nicht einfach ein Klettergerüst aufgestellt und fertig. Und die Sanitäranlagen sind unvergleichbar.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir schauen uns das mal an. Drei Sanitärgebäude bietet der Platz. Und drinnen: Wow! Das hat Hotelniveau. Dazu gibt es einen Spa mit großem Saunabereich, jeder Menge Anwendungen von Kinder Beauty bis Hot Stone Massage Fitnessstudio und luxuriösen Duschen. Da muss niemand Chips oder Münzen einwerfen, deren Restlaufzeit stets beendet ist, wenn Shampoo in den Augen brennt. All inclusive.

Luxus pur. Die sanitären Anlagen des Campingparks Kühlungsborn überzeugen OZ-Chefreporter Michael Meyer mit ihrer Großzügigkeit, ihrem Luxus und ihrer perfekten Sauberkeit. Wie im Wellnesshotel. © Quelle: Danny Gohlke

Für die Kleinen gibt’s eine Kids Shower-Bereich.

Kids-Shower im Campingpark Kühlungsborn. © Quelle: Danny Gohlke

Uns jetzt kommt’s: eine extra gelegene Hundedusche! Jetzt aber mal richtig Wau! Auch wenn unsere Vierbeiner in der Dusche etwas depressiv aus dem Fell schauen.

Luxus pur auch für Vierbeiner. Ob Labrador und Tierheimmix, die Hunde gucken zwar etwas skeptisch, finden die Hundedusche aber im Prinzip auch ganz toll. © Quelle: Danny Gohlke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Martin Dehn (32), gelernter Optiker aus Hamburg, ist Animateur im Campingpark. Er sagt: „Ich bin der Liebe wegen von Hamburg nach Kühlungsborn gezogen. Der Liebe zum Job wegen!“ Er bietet Sport, Fitness, Beach-Volleyball und alle möglichen anderen Turniere, Clownerie und Animation Vlog – Alltagsanimation für Groß und Klein.

Martin Dehn (32) ist Animateur auf dem Campingpark Kühlungsborn und trainiert mit Gästen unter anderem im Fitnessstudio. © Quelle: Danny Gohlke

Ein wild romantischer Tag geht zu Ende

Ein entspannter Tag neigt sich dem Sonnenuntergang zu. Im Sprinter gibt’s Sushi, Kekse, Müller-Thurgau. Müssen die Hunde noch raus? Schiebetür auf, erledigt.

Lesen Sie auch

Auf der Wäscheleine unter dem Vordach baumeln die nassen Klamotten vom Tag. Müssen die noch reingeholt werden? Och nö, lieber noch ’nen Müller-Thurgau. Die Klamotten werden morgen wohl etwas klamm sein. Aber ein bisschen Camping-Feeling muss ja auch sein. Gute Nacht, Kübo!