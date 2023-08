﻿CDU-Vizelandrat im Kreis Rostock zur Zusammenarbeit mit der AfD: „Eine Frage des Pragmatismus“

Bad Doberan/Güstrow. Stephan Meyer ist Vizelandrat des Landkreises Rostock und Mitglied des geschäftsführenden Kreisvorstandes des CDU-Kreisverbandes. Im OZ-Gespräch erklärt er, was er von Merz, der AfD und ihren Ideen hält.

Herr Meyer, hat sich Friedrich Merz einen rhetorischen Ausrutscher erlaubt oder steht da ein Plan für die Zukunft der Kommunalpolitik dahinter? Wie bewerten Sie die Aussagen Ihres obersten Parteichefs?

Stephan Meyer: Ich glaube, dass es brandgefährlich ist, sich eine Sprache zuzulegen, die mehr spaltet als zusammenbringt. Und ich glaube, dass Friedrich Merz das so nicht gemeint hat. Wobei man natürlich auch merkt, wie schwierig es ist, die Dinge noch anzusprechen. Denn was man mir persönlich nachsagen kann, ist, dass ich einer bin, der durchaus konservativen Ideen sehr offen gegenübersteht und sie auch vertritt – aber nicht rückständig, sondern das benutzend, was sich bewährt hat. Und das muss man immer abwandeln, je nachdem, wie sich die Weltlage, die politische Lage, die Gesellschaft insgesamt verändert. Deswegen glaube ich, ist es nicht verkehrt, der AfD deutlich zu machen, wofür wir als CDU eigentlich stehen. Allerdings darf man ihnen nicht zu Munde reden. Denn das wäre das, was wir ihnen vorhalten – nämlich Populismus.

Viele sagen, die AfD spricht die Probleme der Menschen an.

Ich halte es für sehr wichtig, dass wir alle als demokratische Parteien uns mal wieder trauen, die Probleme konkret zu beschreiben. Denn das macht ja die AfD, sie beschreibt das Problem. Sie hat natürlich keine Lösung, aber sie beschreibt offen und schonungslos das Problem und es wäre für die etablierten Parteien auch wichtig, Probleme der Menschen wenigstens anzusprechen, auch gerne in einer kritischen Diskussion. Denn gute Ideen und Lösungen hat heute niemand mehr allein. In der Diskussion können wir für Mehrheitslösungen ringen. Genau das ist die Aufgabe einer wehrhaften Demokratie.

Also hätten Sie kein Problem damit, mit der AfD auf Landkreisebene zusammenzuarbeiten?

Doch. Wenn man Zusammenarbeit so versteht, dass man sich gemeinsame Ziele setzt und Anträge formuliert. Da hätte ich ein Problem damit. Die Partei AfD ist nicht verboten, demokratisch gewählt, in den Umfragen schneidet sie nicht schlecht ab. Aber als Partei ist sie insgesamt kein verfassungstreuer Partner. Deswegen hätte ich ein Problem damit. Wenn allerdings die AfD sachgerechte Anträge stellt, dann kann ich den Kreistagsmitgliedern, die in der Regel ihrem Gewissen unterliegen, nicht verwehren, sich für gute Dinge einzusetzen – zum Beispiel Vereinfachungen in der Verwaltung vorzunehmen, wenn es um Schülerverkehr oder Spielplätze geht. Denn das wäre wiederum nicht demokratisch.

Das wäre dann doch eine gewisse Zusammenarbeit.

Es gibt die Frage des Pragmatismus. Wir haben als CDU die sogenannte Brandmauer – zu den Linken und zur AfD. Eine Mauer trennt, also keine Zusammenarbeit. Ich finde aber nicht gut, demokratisch gewählte Vertreter von einer Gesprächsführung in der Sache auszuschließen. Denn genau da müssen Demokraten die AfD stellen, genau da findet die Entzauberung statt.

Die AfD hat im Kreistag in den vergangenen Monaten unter anderem Anträge zu einem sogenannten Migrations-Dashboard eingebracht, will abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben. Alle Anträge wurden abgelehnt. Erfolg hatte die AfD mit einem Antrag, mit dem sie die Stasi-Vergangenheit der Kreistagsmitglieder überprüfen lassen will – auch mit Stimmen der CDU.

Jede Fraktion hat ihr gutes Recht, einen Antrag zu stellen. Bei diesem Antrag, der insgesamt Zustimmung im Kreistag fand, war es so, dass man sich zu Recht fragen kann, warum gerade dieser Antrag zum Schluss der Legislaturperiode kommt. Es stand zumindest im Raum, dass es reiner Populismus war. Aber am Ende ist es so, dass eine demokratische Mehrheit beschlossen hatte, die Stasi-Vergangenheiten zu überprüfen. Wenn man nichts zu verbergen hat, dann muss man mindestens attestieren, dass es gute Gründe gibt, das fortzuführen. Weil nämlich ein Teil des Kreistages aus Leuten besteht, die schon einmal überprüft wurden, aber auch nichts zu verbergen haben. Also tut es auch nicht weh. Das ist natürlich ein Aufwand, den wir dann betreiben, aber das ist auch Auftrag von demokratischen Institutionen. Der Auftrag ist auch schon in die Wege geleitet.

Haben AfD und CDU aus Ihrer Sicht Gemeinsamkeiten?

Nein! Das kann man auch in meiner Historie erkennen. Ich halte mich für einen weltoffenen Typen, der auch das Risiko eingeht, neue politische Konstellationen zu wagen. Man kann über viele Dinge miteinander sprechen und gemeinsame Ziele definieren. Aber ich sehe ehrlicherweise keine gemeinsamen Ziele von CDU und AfD. Die CDU deckt das breite Spektrum von Mitte bis bürgerlich konservativ ab. Das hat sie über sehr viele Jahre staatstragend getan und kann es immer noch. Abgrenzen darf sein, aber ausgrenzen darf nicht sein. Die AfD grenzt nur aus. Das schadet der Wirtschaft, der Gesellschaft und damit jedem Einzelnen.

