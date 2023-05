﻿Video und Fotos vom Bikergottesdienst in Bad Doberan: Tausende treffen sich am Münster

Bad Doberan. Es ist jedes Jahr ein Spektakel in Bad Doberan, wenn sich die Motorradszene des Nordens am Münster zum traditionellen Bikergottesdienst trifft. Am Sonntag, 14. Mai, war es wieder soweit. Tausende kamen zum Doberaner Münster, um von dort zur Ausfahrt über Kröpelin, Neubukow, Kühlungsborn und Heiligendamm zu starten.

Bei den Motorradfahrern kommt das Event gut an. Mit dabei waren unter anderem Holger Paepcke (60) sowie Sabrina (38) und Kevin (17) Wegener. „Seit 23 Jahren fahren wir zusammen auf dem Bikergottesdienst mit. Die Atmosphäre, die Geräuschkulisse ist einfach toll. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei“, sagen sie.

Bikergottesdienst in Bad Doberan: Tausende Motorräder unterwegs Zum traditionellen Biker-Gottesdienst am Münster von Bad Doberan sind am Wochenende etwa 5000 Biker aus ganz Norddeutschland angereist. Höhepunkt war die gemein © Quelle: Martin Börner

Friedhelm Wolter (65) ist extra aus Voitze in Niedersachsen angereist. Er sagt: „Ich bin heute das erste Mal hier. Es gefällt mir. In Braunschweig gibt es so etwas auch, da kann ich aber selten dran teilnehmen. Die vielen Leute und Motorräder sind schon besonders.“ Und: Besonders auf die Fete nach der Ausfahrt freue er sich. Das sei auch Gelegenheit, um sich mit anderen auszutauschen. Friedhelm Wolter fährt eine 14 Jahre alte Kawasaki Gtr 1400.

Unfall überschattet Bikergottesdienst

Das Treffen wurde allerdings von einem schweren Unfall überschattet. Während der Ausfahrt stürzten zwei Biker und verletzten sich schwer. Zwei Rettungswagen kamen zum Einsatz. Einer begleitete die Biker von Anfang an auf ihrer Ausfahrt. Ein zweiter wurde aus Kühlungsborn geordert. Laut einer Sprecherin der Polizei erlitten die beiden Motorradfahrer schwere Prellungen.