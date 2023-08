﻿Laute Möwen und zu viel Regen: Das hat Touristen in Kühlungsborn und Bad Doberan die Laune verhagelt

Kühlungsborn. Das große Kofferpacken gab es am Wochenende in Kühlungsborn. Denn in den meisten Bundesländern endeten spätestens jetzt die Sommerferien, wodurch es im Ostseebad wieder etwas ruhiger wird. Dabei hätte sich Ulrich Langer sogar noch ein bisschen mehr Betrieb gewünscht. „Denn der Sommer war schon eher schlecht“, weiß der Kühlungsborner Tourismuschef.

Besonders der Regen im Juli, der mehrere Wochen andauerte, hätte die Buchungslage beeinflusst. Seit Corona würden sich viele Gäste nämlich viel öfter kurzfristig für einen Urlaub an der Ostsee entscheiden. Und dann natürlich das Wetter am Zielort ganz genau beobachten.

Buchungen eher spontan als lange vorab

„Dass Urlauber lange im Voraus buchen, das ist vielleicht noch bei den großen Ferienwohnungen so“, sagt Langer. Dieses Phänomen gebe es aber nicht nur in Kühlungsborn, sondern landesweit und auch auf den Inseln, weiß der Experte.

Mit den steigenden Temperaturen füllten sich auch die Strände in MV. Blick vom Schloss am Meer in Kühlungsborn auf den gut besuchten Strand des Ostseebades. © Quelle: Frank Söllner

Wenn er auf die Zahlen des zu Ende gehenden Sommers blickt, würden die Buchungen derzeit zwischen sechs und zehn Prozent hinter denen des Vorjahrs zurückliegen. „Da kommen zwar noch 20 Tage aus dem August dazu, die schön waren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die Differenz ausgleichen können“, so Langer.

Denn allein in den Monaten Juni und Juli hätte Kühlungsborn etwa 15 000 Gäste weniger gezählt als im Vorjahr. Und auch bei den Übernachtungen liege die Zahl um 68 000 hinter dem Wert von 2022 zurück.

Noch mehr Schlechtwetter-Alternativen nötig

Der Einnahme-Ausfall betreffe dabei nicht nur die Gastgeber der Übernachtungsgäste. Sondern auch jene, die für ihr Angebot gutes Wetter brauchen – wie Strandkorbvermieter oder die Außengastronomie. „Wir wollen aber nicht jammern. Das Wetter kann man nicht ändern und es gibt eben auch mal solche Monate“, sagt Langer. Viel wichtiger sei es, aus der Bilanz die richtigen Schlüsse zu ziehen „und das als Anreiz zu nehmen, sich noch stärker aufzustellen mit den Angeboten für schlechtes Wetter“, so der Tourismuschef, der dabei an die geplante Veranstaltungshalle oder an Überdachungen für die Konzertgärten denkt.

Einen Anlass zur Freude hat Ulrich Langer aber doch: Denn die Urlauber bleiben wieder länger in Kühlungsborn. „Wir liegen im Schnitt wieder bei über sechs Tagen Aufenthalt – statt wie bisher fünf. Das heißt, die Gäste sind gern hier“, sagt er. Damit das so bleibt, kümmere sich das Team auch um alle eingehenden Beschwerden. „Ob es sich um das zu laute Möwengeschrei oder den Treibsel am Strand handelt – wir nehmen jedes Anliegen ernst“, sagt er.

Campingpark in Kühlungsborn ist der Buchungs-Sieger

Besonders beliebt sei bei den Touristen traditionell der Campingpark Kühlungsborn. „Das ist auch von der Auslastung her einer der Besten“, so Langer. Ebenfalls gefragt wären aber auch die Hotels der Kategorie vier Sterne Superior, die vor allem mit dem Service punkten. Aparthotels oder Ferienwohnungen hätten es angesichts dieses Angebots etwas schwerer, könnten aber auch überzeugen, wenn die Qualität und der Preis stimmen.

Touristen meist aus Niedersachsen und NRW

Dann nehmen Urlauber auch gern eine weitere Anreise in Kauf. Wobei die meisten Touristen in Kühlungsborn aus Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen stammen. „Aber auch Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind stark vertreten“, weiß Langer.

Der Tourismus-Chef hofft, dass ein goldener Herbst hilft, die Bilanz zu verbessern und das Jahr am Ende noch mit einem „normalen Ergebnis“ abzuschließen. Rekorde seien auf keinen Fall mehr zu erwarten. Dafür sei auch die Fernreise-Lust der Menschen im ersten Jahr ohne jegliche Einschränkungen zu groß gewesen.

Badekuren im Sommer besonders begehrt

Das macht sich auch in der Bilanz der Gastgeber in Bad Doberan und Heiligendamm bemerkbar. Rund 2000 Betten stehen dort zur Verfügung. „Und die Nachfrage ist anhaltend hoch“, sagt der zuständige Tourismuschef Mario Derer.

An die Zahlen vor der Pandemie könne man aber noch nicht wieder anknüpfen. „Auch was den direkten Vergleich zum Sommer 2022 betrifft, sind wir aktuell etwa fünf Prozent hinterher“, weiß Derer.

Begehrt seien vor allem die Zimmer des Grand Hotels und der beiden Kurkliniken – was auch die größten Gastgeber der Stadt sind. Diese Häuser beeinflussen auch die Statistik, die im Schnitt sechs Tage Aufenthalt pro Urlauber aufzeigt. „Aber da zählen eben auch die Kuren mit rein“, erklärt der Tourismus-Chef.

Braucht Doberan ein Schwimmbad?

Wie in Kühlungsborn haben aber auch die Gastgeber in Doberan und Heiligendamm die Auswirkungen des Regenwetters zu spüren bekommen. „Wir wurden diesmal wirklich oft gefragt, wo das nächste Schwimmbad ist“, berichtet Dagmar Krüger von der Tourist-Information Bad Doberan.

Auch wenn das vor Ort fehlt – die vorhandene Infrastruktur der Stadt hätte schon geholfen, den Urlaubern die Laune zu heben. „Ob Münster, Molli, Bernsteinreiter, Sommerrodelbahn oder Stadtführungen – all diese Angebote waren gefragt und gut besucht“, so Mario Derer. „Und es wurde positiv aufgenommen, dass die Kurkarte auch in den anderen Orten der Modellregion gilt“, ergänzt Dagmar Krüger.

Sorge vor der Mehrwertsteuer-Erhöhung

Eine Sache besorgt die Touristiker aber doch: „Die Gäste sind bei der Gastronomie sparsamer geworden – was auch Hotels mit Restaurant bemerken“, sagt Mario Derer. Er befürchtet, dass sich die Lage noch verschärft, sollte kommendes Jahr die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder steigen.

Ob die Urlauber auf den Restaurantbesuch verzichten oder lieber essen gehen, aber dafür kürzer bleiben – all das sind Befürchtungen, „die den Gastgebern Sorgenfalten machen, wenn sie an das kommende Jahr denken“. Derer hofft deshalb – wie viele aus der Branche –, dass es vonseiten der Politik noch eine Entscheidung zugunsten der Gastronomen und Hoteliers gibt.

