﻿DJ Antoine: „Ihr seid zuuu leise“ – gute Stimmung beim Sea & Sand Festival Kühlungsborn

Kühlungsborn. Chillige Vibes im Ohr, warmer Strandsand unter den Füßen und die Abendsonne funkelt ins Gesicht. Rund 1500 Elektro-Beat-Fans feiern am Samstagabend auf dem Sea & Sand Festival in Kühlungsborn und schlürfen ihre Sommercocktails. Das stimmungsvolle Musikevent direkt am Strand, östlich des Bootshafens, findet schon seit elf Jahren statt und hat sich mittlerweile zu einem Come Together, vor allem für die Kühlungsborner selbst, etabliert.

Star-DJ mit Hits wie „Welcome to St. Tropez“ und „Ma Chérie“

Hinter den Turntables steht in diesem Jahr einer der weltweit bekanntesten DJs. In Kühlungsborn war er zum ersten Mal: der Schweizer DJ Antoine. Kurz nach 21 Uhr beginnt er, seine Ohrwürmer, die direkt ins Mark übergehen, zu mixen. Mit im Gepäck hat er seine Hitsingle „Welcome to St. Tropez“, die 2011 weltweit die Charts und Dancefloors eroberte. Auch sein mitreißender Sommerhit „Ma Chérie“, der mehr als eine Million Mal verkauft und mit mehreren Gold- und Platinauszeichnungen der weltbesten DJ-Liga geehrt worden ist, animiert die Festivalbesucher zum Tanzen.

Der charismatische DJ im Leo-Zweiteiler heizt die Stimmung an bis auf den Zenit und springt dafür auch mal auf das Mischpult und ruft lautstark ins Mikro: „Ihr seid zuuu leise!“

DJ Antoine: „Vielleicht komme ich nächstes Jahr wieder“

„Die Leute sind super drauf und es macht Riesenspaß, hier in Kühlungsborn am Strand aufzutreten. Vielleicht komme ich ja nächstes Jahr wieder“, sagt der 48-jährige DJ, der sogar länger auftritt, als geplant war.

Begeistert von dieser guten Stimmung sind Julia Schröder (27), Braut in spe, mit ihren Freudinnen. Sie kommen aus der Nähe von Hamburg. Trauzeugin Idgie hat alles organisiert: „Wir wollten einfach gerne ans Meer fahren und feiern gehen, vorher waren wir noch Stand Up Paddeln.“

Besucher schätzen vor allem Stimmung am Strand

Die Kühlungsborner Jungs Lukas Leutert, Tobias Hagedorn und Steve Rittgarn sind fast jedes Jahr auf dem See & Sand Festival. „Wir kommen her, um uns mit Kumpels zu treffen. Die Musik ist dabei egal“, erzählt der 29-jährige Rittgarn. Die Stimmung sei zwar gut, „aber musikalisch geht noch was“, ergänzt Leutert mit einem Schmunzeln.

Die Freundinnen Franziska und Maxi sind extra aus Berlin angereist, um bei Sonnenuntergang und leichter Meeresbrise zu tanzen. „Wir stehen total auf House und Techno und dass DJ Antoine auflegt, ist ein guter Bonus, war aber für uns nicht ausschlaggebend“, sagt die 29-jährige Maxi, die leicht von den langen Warteschlangen am Getränkeausschank genervt ist.

Lisa-Marie Brünnich (28) und Chris Meisenburg (28) waren einst Schüler, die das Sea & Sand als Schulprojekt mit auf die Beine gestellt haben. Ihre Bilanz: „Ist schon super, was daraus geworden ist. Früher war es klein, kompakt und chillout. Heute kommen super viele Menschen und haben eine gute Zeit.“

