﻿Doberan führt Vier-Tage-Woche im Rathaus ein – ziehen andere Städte in MV nach?

Rostock/Doberan. Vier Tage arbeiten, drei Tage frei: Nach der Stadt Wedel in Schleswig-Holstein führt nun auch Bad Doberan in MV zum 1. Mai die Vier-Tage-Woche ein. Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) setzt damit den Wunsch aus dem Rathaus-Team um: „Ich kann das nur allen Kommunen empfehlen, es bringt frischen Wind in die Verwaltung.“ Viele der 120 Beschäftigten wollen das Modell nutzen. „Wir müssen uns ja Gedanken machen, wie wir attraktiv bleiben, denn in der Wirtschaft verdienen die Leute teilweise mehr als bei uns“, sagt Arenz.

Anders als bei manchen Firmen, die das Modell bieten, bleiben Arbeitsstunden und Gehalt aber gleich. Um drei Tage frei zu haben, müssen die Bad Doberaner an den anderen vier Tagen länger arbeiten. Wann genau, sei flexibel. Es seien auch mal bis zu 20 Minusstunden möglich. Dafür hat Arenz die Kernarbeitszeit am Freitag aufgehoben. Die Sprechzeiten im Rathaus liegen nun auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

Wismar: Stehen dem Modell offen gegenüber

Auch Wismar kann sich vorstellen, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen und ein tragfähiges Konzept aufzustellen. Der Wunsch nach einer verkürzten Woche sei von Beschäftigten geäußert worden. Bürgermeister Thomas Beyer betont: „Ich stehe dem offen gegenüber, allerdings muss es gerecht zugehen und die Aufgaben müssen erfüllt werden.“

In Grevesmühlen hat Stadtoberhaupt Lars Prahler (parteilos) im Winter eine Vier-Tage-Woche auf Zeit eingeführt – allerdings um Energie zu sparen. „Wir haben die Möglichkeit eingeräumt, den Freitag an den anderen Tagen herauszuarbeiten, um ein Haus unseres Rathauses komplett herunterzufahren“, sagt Prahler. Kostenersparnis: etwa 23 000 Euro.

Greifswald: Davon wird nur selten Gebrauch gemacht

In größeren Städten, wie Greifswald, Stralsund und Rostock, sieht das anders aus. In Greifswald sei es zwar in einigen Bereichen möglich, die Arbeitszeiten so zu planen, in der Regel werde davon aber nur selten Gebrauch gemacht, heißt es.

In Rostock nutzen einige Teilzeitbeschäftigte das Modell, sagt Sprecher Ulrich Kunze. Vor einer Einführung für die ganze Belegschaft – etwa 2600 Mitarbeiter – wären die Vor- und Nachteile abzuwägen und das Ganze rechtlich zu prüfen. Vor allem müsse die Erreichbarkeit für die Bürger abgesichert sein.

Kritisch sieht das Modell Stralsunds OB Alexander Badrow (CDU). Derzeit sei das nicht vorstellbar, weil der hohe Arbeitsanfall so nicht beherrschbar wäre. Er setze eher auf flexible Arbeitszeiten, Teilzeit und Homeoffice. Das bieten auch die anderen genannten Kommunen an.