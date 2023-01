﻿Mit Herzblut für Waldkita in Bad Doberan: Mutter für Ehrenamt ausgezeichnet

Die dreifache Mutter ist Mitglied im Verein Waldkinder Bad Doberan, der die Kita Nawaki betreibt. Sie steckt viel Herzblut und Zeit in den Betrieb – und das ehrenamtlich. Dafür wurde sie ausgezeichnet. Warum der 36-Jährigen diese Arbeit so wichtig ist.

Bad Doberan. Stefanie Fifelski steht gut gelaunt vor dem Waldkindergarten Nawaki in Bad Doberan. Der kalte Wind macht ihr nichts aus – die 36-Jährige ist gern draußen. Auf dem Arm hat sie ihren 10 Monate alten Sohn. Die junge Frau schaut stolz auf das Gelände des Kindergartens.

Zusammen mit zwei weiteren Eltern leitet sie als Vereinsvorstand die Geschicke der Kita. „Der Verein Waldkinder Bad Doberan ist Träger des Kindergartens und kümmert sich um die Verwaltung“, erklärt Stefanie Fifelski. Dazu gehören unter anderem die Kommunikation mit dem Jugendamt, das Beantragen von Fördermitteln, Einstellen von Personal oder sich um die Buchhaltung sowie Verträge für Pacht oder Strom zu kümmern. Und das alles ehrenamtlich.

Seit 2020 Mitglied im Vereinsvorstand in Bad Doberan

Die dreifache Mutter steckt viel Zeit, Energie und Herzblut in den Verein. „Immer, wenn ich Freizeit habe, versuche ich, etwas abzuarbeiten“, erzählt sie. Die Waldkita in der Münsterstadt wurde 2016 eröffnet. Seit Dezember 2019 gehört Stefanie Fifelski zum Verein, seit Juni 2020 arbeitet sie im Vorstand mit. „Zusammen mit Nicola Maeß bin ich seitdem dauerhaft im Vorstand gewesen. Wir sind drei oder vier Leute, die sich die Arbeit teilen.“ In der Regel kommen die Vorstandsmitglieder alle zwei Wochen zusammen.

Daneben kümmert sich die 36-Jährige um ihre Kinder. „Mein Mann ist bei der Marine und daher auch oft nicht zu Hause“, erzählt sie. Wenn sie ihre Kinder vom Nawaki abholt, bleibt sie oft noch vor Ort. „Ich schaue mich um, ob etwas anliegt und manchmal gibt es noch wichtige Dinge zu besprechen.“

Eltern können und sollen sich einbringen

Am Konzept des Waldkindergartens gefalle ihr besonders, dass sich die Eltern einbringen und den Kita-Alltag mitgestalten können. Vieles auf dem Gelände ist selbstgebaut – beispielsweise der kleine Tisch und die Hocker aus Baumstämmen, an denen Mittag gegessen wird. Sie sind liebevoll mit Tieren und Naturmotiven bemalt, auf dem Tisch sind Teller und Besteck zu sehen.

„Die frühe Kindheit prägt die Kinder sehr stark. Was wir ihnen heute beibringen, wie wir ihnen begegnen, entscheidet über die Gesellschaft von morgen“, sagt sie. Und dafür sei der Waldkindergarten ein wundervoller Ort.

Im Nawaki würden die Erzieher und Erzieherinnen den Kindern auf Augenhöhe begegnen. „Das ist wichtig.“ Die Kleinen lernen viel über die Umwelt, den Umgang mit Tieren und bewegen sich jeden Tag draußen, was auch für die Bewegungsentwicklung förderlich sei. „In der Regel gehen sie auch dreimal pro Woche in den Wald“, erzählt Stefanie Fifelski. Vier pädagogische Fachkräfte betreuen die maximal 15 Kinder ab drei Jahren im Nawaki. Es gibt eine pädagogische Leitung. „Und wir im Verein sind der verlängerte Arm der Institutionen. Daher gibt es viel Gestaltungsspielraum, aber auch viele Pflichten. Es ist schon eine große Aufgabe, die man da in seiner Freizeit hat“, erklärt sie.

Elternzeit, Ehrenamt und Selbstständigkeit

Derzeit ist die 36-Jährige in Elternzeit zu Hause mit ihrem jüngsten Sohn. „Ich habe mich dafür entschieden, ihn drei Jahre zu betreuen. Dazu kommt das Ehrenamt, Arbeitseinsätze im Nawaki und ihre Selbstständigkeit, die sie sich mit Kursen im Bereich Bewegung, Sprachentwicklung und Selbstwirksamkeit für Kinder aufgebaut hat. „Damit pausiere ich aber gerade“, sagt sie.

Der Aufwand ist es Stefanie Fifelski wert: „Die Gemeinschaft hier ist einfach toll. Es ist ein toller Ort für Kinder.“ Sie kann bei der Vereinsarbeit auf ihre Kenntnisse im früheren Berufsleben zurückgreifen. „Ich habe in der Buchhaltung gearbeitet, kenne mich mit Verwaltungsarbeit aus und war während des Studiums schon in einem Verein tätig.“

Das sind die Ausgezeichneten Der Landkreis Rostock hat 2022 sechs Personen für besonderes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Die Ehrung stand unter dem Motto „Mit Herz und Haltung – Zum Wohl unserer Kinder“. Die Ehrenmedaille in Silber erhielten: Stefanie Fifelski (36) wurde für ihre Arbeit im Vorstand des Vereins Waldkinder Bad Doberan geehrt. Gisela Kastner (75) aus Teterow engagiert sich in einer ökumenischen Einrichtung und betreut unter anderem eine Kinder- und Jugendgruppe. Die Sanitzerin Barbara Kirchhainer (73) unterstützt seit Jahren geflüchtete Familien und deren Kinder, hilft im Alltag und bei Behördengängen. Brigitte Malitz (57) aus Teterow ist seit 2013 als Schulsozialarbeiterin tätig und organisiert unter anderem Projekte gegen Kriminalität und Alkoholkonsum. Die Güstrowerin Dr. Christiane Trapp (71) ist im Bereich Frühe Hilfen des Kreises aktiv und unterstützt dabei, Kinder- und Jugendhilfe anderen näher zu bringen. Die Ehrenmedaille in Gold erhielt: Der Tessiner Uwe Neumann (69) ist unter anderem seit 36 Jahren Vorsitzender des TSV Einheit Tessin, seit 29 Jahren Vorsitzender des Tessiner Spielmannszugs sowie seit 25 Jahren als Vorsitzender des Kreissportbundes aktiv.

Auszeichnung vom Landkreis

Für ihr ehrenamtliches Engagement ist die 36-Jährige gerade vom Landkreis Rostock mit der silbernen Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. Vorgeschlagen hatte sie Dr. Frederike Neuber, die ebenfalls jahrelang im Vorstand des Vereins aktiv war.

„Ich hatte nicht damit gerechnet und freue mich immer noch sehr darüber. Schade ist nur, dass nicht der ganze Vorstand ausgezeichnet wurde, oder die Vereinsgründer. Wir stecken alle viel Herzblut hinein – die Kita ist Teil unseres Lebens.“ Alle hätten es ihrer Meinung nach verdient. „Ohne die Gründer und ohne die anderen Eltern wäre das alles so nicht möglich“, sagt die dreifache Mutter.