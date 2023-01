﻿Neuer Edeka in Nienhagen: Wird noch 2023 eröffnet?

Der Bau des neuen Edeka-Marktes im Ostseebad Nienhagen startet in wenigen Wochen. Was die Kunden an der Doberaner Straße künftig erwartet, mit welchen Terminen der Investor plant und wie auch die Verkehrsführung am Standort geändert wird.

Moderner Lebensmittelmarkt für das Ostseebad: So soll der neue Edeka in Nienhagen aussehen.

Nienhagen. Noch in diesem Jahr könnte im Ostseebad Nienhagen der lange geplante neue Edeka-Markt eröffnen. „Der Investor hat uns versprochen, nicht mehr als zwölf Monate für den Bau zu benötigen“, sagt Bürgermeister Peter Zemelka (parteilos). „Mit Glück erleben wir das noch 2023 – spätestens aber zum Jahreswechsel.“

Auf ihrer jüngsten Sitzung hatten die Gemeindevertreter den Weg für den Abschluss eines sogenannten Durchführungsvertrages mit der Terraplan GmbH frei gemacht, die das Projekt gemeinsam mit der Edeka-Gruppe entwickelt. „In der kommenden Woche wird dieser Vertrag auch vom Investor unterschrieben“, so Zemelka. „In einer außerordentlichen Sitzung im Februar wollen wir den Bebauungsplan auf den Weg bringen – dann dürfte es keinen Verzug mehr geben und der Bau kann starten.“

© Quelle: Arno Zill/OZ

Südlich der Doberaner Straße entsteht in den kommenden Monaten ein sogenannter Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von maximal 1200 Qua­dratmetern. Mit dem Edeka-Markt soll das Angebot in der Gemeinde Nienhagen für die Bevölkerung und Feriengäste deutlich verbessert werden, denn der Standort ist auch fußläufig gut erreichbar. Aktuell handelt es sich bei der rund einen Hektar großen Fläche neben der Fischräucherei noch um Ackerland.

„Dass es diesen Markt künftig in unserer Gemeinde geben wird, ist auch für unsere Einwohner enorm wichtig“, macht Zemelka deutlich. Denn das Einzelhandelsangebot im Ostseebad habe sich in den vergangenen Jahren eher verschlechtert als verbessert. „Den Schleckermarkt gibt es nicht mehr, die Bäckerei an der Strandstraße ist geschlossen, und auch der Tante-Emma-Laden an der Hofstraße wird aus altersbedingten Gründen nicht ewig bleiben.“

Das kleine Geschäft werde durch diese neue Einkaufsmöglichkeit nicht an Kundschaft verlieren, ist Viola Endmann überzeugt. „Der Laden hat doch seine ganz eigene Klientel und sein ganz eigenes Sortiment“, sagt die 56-jährige Potsdamerin, die in unmittelbarer Nähe an der Kliffstraße eine Ferienwohnung besitzt. „Für die schnellen Besorgungen zwischendurch ist das doch ideal – dafür renne ich nicht extra bis zur Hauptstraße.“

Im Übrigen sei sie überzeugt, dass der große Edeka-Markt vor allem auch Menschen aus den Nachbargemeinden Börgerende-Rethwisch oder Elmenhorst-Lichtenhagen anziehe, sagt Endmann: „Da gibt’s doch bislang auch nur Lebensmitteldiscounter – so ein qualitativ höherwertiges Angebot steht Nienhagen schon gut zu Gesicht.“

Seit 2010 mehr als doppelt so viele Touristen in Nienhagen

Ein weiterer Aspekt: Das Tourismusaufkommen im Ostseebad hat sich seit dem Jahr 2010 mehr als verdoppelt. „Die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes folgt konsequent der Empfehlung, das Nahversorgungsangebot in Abhängigkeit von der Fremdenverkehrsentwicklung auszubauen“, meint deshalb auch Stadtplaner Lars Fricke.

Der Markt wird sich in drei Hauptbereiche unterteilen: zentrale Verkaufsfläche, Backshop mit Außensitzbereich sowie Lagerflächen und Sozialräume. „Wir haben in den Gesprächen und bei der Planung Wert darauf gelegt, dass wir hier kein reines Zweckgebäude hinstellen“, macht Peter Zemelka deutlich. „Ich bin guter Hoffnung, dass sich der Bau gut ins Landschaftsbild einfügt.“

„Wir haben in den Gesprächen und bei der Planung Wert darauf gelegt, dass wir hier kein reines Zweckgebäude hinstellen.“ Peter Zemelka, Bürgermeister Ostseebad Nienhagen © Quelle: Sabine Hügelland

Deutlich werde das auch bei der Fassade mit großzügigen Glasflächen und modernen Aluminiumelementen. Dichte und lockere Bepflanzungen sowie begrünte Freiflächen sollen neben Photovoltaik auf dem Dach und LED-Beleuchtung für Nachhaltigkeit sorgen.

Um den neuen Edeka aus allen Richtungen auch zu Fuß gut erreichen zu können, wird es auf Höhe der Einmündung zum Markt eine Überquerungsinsel auf der Doberaner Straße geben. Mit Blick auf die verkehrliche Anbindung sei in diesem Bereich zudem eine Linksabbiegespur vorgesehen, erklärt Zemelka: „Der vorhandene Geh- und Radweg wird komplett weitergeführt und eingebunden. Darüber hinaus pflanzt das Straßenverkehrsamt hier vier verschiedene Baumarten – vom Landhaus Brückner bis zur Kurve entsteht so eine schöne Allee.“