﻿Ersatzverkehr beim Zug zwischen Rostock und Doberan: Was Pendler wissen müssen

Bad Doberan. Geduldsprobe vor allem für Pendler: Seit Montag (18. September) und bis zum 29. September kommt es bei der Regionalbahn 11, die zwischen Tessin und Wismar pendelt, sowie bei der RB 12 von Bad Doberan nach Graal-Müritz zu Einschränkungen. Denn zwischen Groß Schwaß und Rostock Hauptbahnhof gibt es in diesem Zeitraum einen Schienenersatzverkehr per Bus.

Abfahrtszeiten verschieben sich

Dadurch verändern sich auch die Abfahrtszeiten. Reisende müssen sich darauf einstellen, dass die Busse 15 Minuten später als der Zug in Rostock ankommen und 18 bis 20 Minuten eher von dort abfahren als normalerweise. In der Hansestadt fahren die Busse vom Bussteig G am Albrecht-Kossel-Platz auf der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofes. Dort kommen sie auch an.

Einen weiteren Weg gibt es für alle, die in Rostock an der Thierfelder Straße zusteigen wollen. Denn dort befindet sich die Haltestelle für den Ersatzverkehr an der Kreuzung Südring/Albert-Einstein-Straße.

In Richtung Wismar müssen Reisende den Südring noch überqueren und dann die Bushaltestelle Campus Südstadt nutzen. In Groß Schwaß befindet sich die Ersatzhaltestelle auf dem Bahnhofsvorplatz an der Bushaltestelle Groß Schwaß Bahnhof.

Grund für den Ersatzverkehr sind Bauarbeiten an der Rostocker Eisenbahnbrücke am Goetheplatz, die noch bis nächstes Jahr erneuert wird. Da die Baustelle nur tagsüber stattfindet, betreffen die Einschränkungen lediglich Zufahrten im Zeitraum zwischen 8 und 17.15 Uhr. Auch an den Wochenenden fahren die Züge planmäßig.

Während des Ersatzverkehrs ist die Mitnahme von Fahrrädern, Rollstühlen und Kinderwagen in den Bussen nur eingeschränkt möglich. Fahrräder sind dabei nachrangig – im Zweifel entscheidet das Buspersonal über die Mitnahme.

