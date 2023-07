Tolle Foto-Spots: In MV gibt es immer mehr Sonnenblumenfelder

Clausdorf. Sie bringen den Sommer zurück nach MV, strahlen gegen das Himmelsgrau der vergangenen Tage an: In MV hat die Sonnenblumen-Blüte begonnen – mit so vielen Blüten wie nie zuvor.

Denn die Sonnenblume ist auf den Feldern im Nordosten schwer im Kommen. Seit 2012 hat sich die Anbauflächen fast verdreifacht – auf mehr als 5400 Hektar. Ein Grund ist der Krieg gegen die Ukraine.

Sonnen-Öl – made in Öl

Die Ukraine ist einer der größten Produzenten von Sonnenblumen-Öl weltweit. Nach dem Angriff brach der Export ein, im Frühjahr kam es zu Hamsterkäufen auch in MV, die Preise explodierten. Bundesweit haben Bauern deshalb die Anbauflächen verdoppelt. Sonnenblumenöl aus MV gibt es seit 2022 beispielsweise von der Insel Rügen: „Wir haben vergangenes Jahr 20.000 Liter gepresst. In der eigenen Öl-Mühle“, berichtet Rico Remien, Geschäftsführer der Rügener Getreide- und Dienstleistungs-GmbH.

Sonnenblumen baut sein Betrieb auf „mehreren Hektar“ an. Schon seit Jahren an. „Bisher vornehmlich als Zwischenfrucht auf den Feldern, nun aber auch für die Öl-Produktion.“ Auch der Bauernverband MV bestätigt: „Einige Landwirte experimentieren – auch vor dem Hintergrund der veränderten Witterung – mit neuen Kulturen. So tauchen auf den Feldern in MV häufiger Sonnenblumen auf. Einige Betriebe haben auch erste Versuche im Anbau von Soja unternommen“, so Verbandssprecherin Bettina Schipke.

Problem: „Sonnenblumen gelangen erst im späten Sommer, zwischen September und Oktober, zur Erntereife. Doch in diesem Zeitraum herrscht in Norddeutschland häufig bereits eine kühlere und nasse Witterung vor.“

Hier gibt es die Blütenpracht zu sehen

Einen Sonnen(blumen)-Traum: Ilvy (6) taucht ab in einem Meer aus gelben Blumen auf einem Feld in der Nähe von Clausdorf (Landkreis Rostock). © Quelle: Andreas Meyer

Zur Blüte sind die Sonnenblumen auch als Foto-Motiv beliebt. Knallig gelbe Felder gibt es unter anderem bei Sehlen (südlich von Bergen) auf der Insel Rügen oder auch zwischen Stäbelow und Clausdorf im Rostocker Umland.

