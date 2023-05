﻿Feuer in Bargeshagen: Polizei prüft Zusammenhang mit Mülltonnenbränden in Rostock

Bargeshagen. Auf dem Gelände der Entsorgungsfirma EMV in Bargeshagen ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor Mitternacht wurde der Feuerwehr dann ein brennender Lkw-Auflieger auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Bargeshagen (Landkreis Rostock) gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Auflieger bereits komplett in Flammen.

Diese schlugen mehrere Meter hoch in den Nachthimmel. Ein riesiger Feuerschein und eine große Rauchwolke stiegen empor und waren bereits aus weiter Entfernung zu erkennen. „Die Erkundung hat ergeben, dass es sich bei der Ladung nicht um Gefahrstoffe handelt, sodass die Brandbekämpfung zügig eingeleitet werden konnte“ so Felix Reincke, Einsatzleiter und Gemeindewehrführer. Mit schwerem Atemschutz ausgerüstete Feuerwehrmänner bekämpften den Brand zunächst mit Schaummittel. Im weiteren Verlauf kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Da auf dem Gelände der Entsorgungsfirma auch Gefahrstoffe entsorgt und gelagert werden, stand auch der Gefahrgutzug Nord des Landkreises Rostock an der Einsatzstelle bereit. Nach mehr als zwei Stunden konnten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Admannshagen-Bargeshagen, Bad Doberan und dem Ostseebad Nienhagen den Einsatz beenden.

Ermittler untersuchen den Brandort

Während der Löscharbeiten ging ein Leuchtfeuer auf dem Gelände in Bargeshagen nieder. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief bislang ergebnislos. Ermittler des Kriminaldauerdienstes werden im Laufe des Samstages den Brandort in Augenschein nehmen. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen.

Bereits gegen 23 Uhr waren mehrere Müllcontainer im Rostocker Stadtteil Schmarl in Brand gesetzt worden. Noch während der Löscharbeiten gingen weitere Notrufe über brennende Müllcontainer im Rostocker Nordosten ein. Mit mehreren Löschfahrzeugen wurden die Brände dort gelöscht. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang. Der Sachschaden geht in die Tausende.

