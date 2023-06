﻿Freie Traurednerin aus Bad Doberan: Zu ihr sagten schon Tausende Paare Ja

Bad Doberan. Das kleine, aber wichtige Wort „Ja“ hat Ulrike Wiedow schon Tausende Male gehört – und das vielleicht im schönsten Kontext überhaupt. Die 47-jährige Bad Doberanerin ist freie Traurednerin und spielt auf vielen Hochzeiten in Mecklenburg eine der wichtigsten Rollen während der Zeremonie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Immer mehr Paare wollen mehr als eine einfache Trauung im Standesamt und entscheiden sich für eine freie Trauung. Da kommt Ulrike Wiedow ins Spiel. Die sympathische Doberanerin weiß ganz genau, wie wichtig sie selbst für die Paare ist. 17 Jahre lang war sie Standesbeamtin und traute mehr als 2200 Paare im Rostocker Standesamt.

Viele Paare wünschen sich mehr als kurze Zeremonie im Standesamt

„Es ist das größte Standesamt, das wir in Mecklenburg-Vorpommern haben. Die Trauungen finden dort an einigen Tagen im Halbstunden-Takt statt. Wir wollten da natürlich so vielen Paaren wie möglich eine schöne Trauung ermöglichen“, erklärt Ulrike Wiedow. Viele Paare hätten sich mehr gewünscht, als eine 20-minütige Zeremonie im Amt. Weil sie und ihre Kolleginnen diesen Paaren immer eine Absage erteilen mussten, sei sie irgendwann auf die Idee gekommen, es als freie Traurednerin zu versuchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hochzeiten in MV Im Jahr 2022 wurden in Mecklenburg-Vorpommern nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes 9747 Ehen geschlossen. Damit ist die Zahl im Vergleich zu den Corona-Jahren 2020 und 2021 wieder etwas angestiegen, erreichte aber noch nicht das Niveau von 2019. Seit der Wende wurden die meisten Ehen in MV im Jahr 2018 geschlossen. In diesem Jahr gaben sich 12.247 Paare das Ja-Wort. Die wenigsten Ehen wurden 1992 geschlossen. Damals ließen sich „nur“ 5386 Paare in einem Standesamt in Mecklenburg-Vorpommern trauen.

„Ich habe mir einfach eine Internetseite gebaut. Der Markt war damals noch sehr klein, ich war eine der ersten freien Traurednerinnen überhaupt in MV. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, mal anbieten“, sagt sie heute. Sie habe sich damals vor Anfragen kaum retten können.

Seit 15 Jahren freie Traurednerin

Inzwischen sind es 15 Jahre, in denen Ulrike Wiedow Hochzeitspaaren ein Ja entlockt. Geschätzt habe sie 100 bis 120 Paare in einer freien, rechtlich nicht bindenden Zeremonie getraut. Gerührt sei sie aber auch jetzt noch. „Bei meinen ersten Trauungen sind auch mir fast immer die Tränen gekommen“, berichtet sie.

Das Standesamt in Rostock ist das größte Standesamt in MV. Allein am 2.2.2222 fanden dort sieben Hochzeiten an einem Tag statt. Mit dabei waren Anika (40) und Alexander Ostrouchow (43) aus Rostock. © Quelle: Martin Börner

Doch bevor es so weit ist, bereitet sie sich zusammen mit den Paaren vor. „Wir treffen uns und besprechen, was möglich ist, was die Paare möchten und was auf keinen Fall“, sagt die Doberanerin. Eine ihrer letzten Trauungen fand sie besonders toll: „Die meisten Paare lassen einen Song im Hintergrund laufen, wenn sie auf mich zuschreiten. Der Bräutigam hatte in diesem Fall seine Braut damit überrascht, den Song selbst zu singen. Das war wirklich was Besonderes.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Witzige und originelle Trauungen

Ein anderes Paar hatte sich etwas Witziges für den Einmarsch überlegt. „Statt Blumenkindern gab es dort große, starke Männer mit Sonnenbrillen, die Dosenbier an die Gäste links und rechts des Gangs verteilt haben. Das war schon sehr originell“, erinnert sich die Hochzeitsexpertin.

Unter den Paaren gibt es auch Wiederholungstäter. „Vor zehn Jahren habe ich ein Paar zur goldenen Hochzeit noch einmal getraut. Nun steht die Diamanthochzeit an und sie haben mich wieder angefragt“, sagt Ulrike Wiedow mit einem Lächeln.

Lesen Sie auch

Die freien Trauungen sind für Ulrike Wiedow übrigens nur ein Nebenverdienst. 500 Euro nimmt sie für eine freie Trauung als Pauschalpreis. Davon leben muss sie nicht. In der Rostocker Stadtverwaltung ist sie inzwischen für Pass- und Meldeangelegenheiten zuständig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Anfrage hat Ulrike Wiedow aber auch mal abgelehnt: „Ich sollte auf einem Punkfestival ein Paar auf der Bühne trauen – zwischen zwei Songs. Das war dann doch nicht so meins.“

Dennoch: Als freie Traurednerin kommt Ulrike Wieder viel rum. Rund um Rostock und Bad Doberan gibt es wahrscheinlich nur sehr wenige Hochzeitslocations, die die 47-Jährige noch nicht kennt. Die Klassiker seien Hotelhochzeiten – zum Beispiel im Kurhaus in Güstrow. Viele lassen sich auch in Warnemünde trauen. Ein großer Trend sei die Landhochzeit in Gutshäusern und deren Parks, zum Beispiel auf dem Gut Gerdshagen. Die Traurednerin gesteht: „Wenn eine Location dabei ist, die ich noch nicht kenne, kann ich meist nicht widerstehen und sage zu.“

OZ