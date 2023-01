﻿Führerscheinumtausch in MV: Nächste Frist endet – welche Autofahrer betroffen sind

Winterzirkus in Rostock: OZ verlost zwei Karten für Vorstellung am 6. Februar

Clowns, Tierdressuren und Artisten: Der Winterzirkus in Rostock hat nach zwei Jahren Pause wieder einiges zu bieten. Vom 26. Januar bis zum 12. Februar können Zuschauer die Show mit all seinen Kuriositäten wieder am Stadthafen erleben. Die OZ verlost hier exklusiv zwei Tickets. So können Sie gewinnen.