﻿Für Flüchtlinge: Landkreis Rostock mietet Unterkünfte bei Karls an

Im Landkreis Rostock ist die Kapazitätsgrenze zur Aufnahme von Flüchtlingen erreicht. Daher mietet der Kreis jetzt zwei Unterkünfte in Rövershagen an, die zumindest bis zum Frühjahr genutzt werden können. Es ist nicht das erste Mal, dass Robert Dahl Flüchtlinge aufnimmt.

Bad Doberan. Der Landkreis Rostock wird zwei neue Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge anmieten. Den Wohnraum stellt Karls in Rövershagen zur Verfügung. Der Kreistag stimmte zu, entsprechende Betreiber-, Nutzungs- und Bewachsungsverträge abzuschließen. Es ist nicht das erste Mal, dass Karls-Inhaber Robert Dahl Flüchtlinge aufnimmt.

„Wir sind bei der Unterbringung der Flüchtlinge an unsere Kapazitätsgrenze gekommen“, sagt Dezernentin Anja Kerl. Der Landkreis Rostock möchte aber vermeiden, wieder Turnhallen als Notunterkünfte in Betrieb zu nehmen. Daher werden zum 15. November und zum 1. Dezember zwei Flüchtlingsunterkünfte in Rövershagen angemietet. Zum einen 94 Plätze im Erntehelfercamp „Sonata“ und 120 Plätze in einem Haus in Schwarzenpfost.

In den Objekten sind sonst die Erntehelfer von Karls untergebracht. Doch die Saison ist vorbei. Bis zum Frühjahr stehen sie leer. Zwar sei die Zeit der Anmietung begrenzt. Aber: „Das hilft uns jetzt in den nächsten Monaten. Wir sind mit Hochdruck dabei, weitere Gemeinschaftsunterkünfte zu suchen und zu etablieren. Ich freue mich über jeden Monat, in dem wir nicht Menschen in Turnhallen unterbringen müssen“, so Anja Kerl.

Karls hatte 300 Flüchtlinge 2015 aufgenommen

2015 waren bereits 300 Flüchtlinge in den Unterkünften der Erntehelfer untergebracht. „Das hat recht gut geklappt“, sagt Robert Dahl. 48 Syrer von damals seien noch da, würden bei Karls arbeiten, hätten sich hier ihr Leben aufgebaut. „Sie arbeiten in den Manufakturen, einer ist Teamleiter vom Pier 7 in Warnemünde“, sagt Dahl. Daher habe er wieder zugestimmt, Flüchtlinge aufzunehmen, als der Landkreis Rostock anfragte. „Wir haben da eine positive Einstellung und finden das unterstützenswert.“

Derzeit sind laut Landrat Sebastian Constien 2836 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Rostock untergebracht. „Auch aus anderen Ländern kommen weiterhin Flüchtlinge an.“ Derzeit halten sich von diesen 2755 Schutzsuchende im Landkreis auf.

Die Unterbringung erfolge in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen. Derzeit würden durch den Landkreis Rostock acht Gemeinschaftsunterkünfte betrieben: drei in Güstrow, drei in Bad Doberan und jeweils eine in Lohmen und Jördenstorf. Diese Einrichtungen haben eine Gesamtkapazität von insgesamt 1160 Plätzen. Jetzt kommen die zwei in Rövershagen dazu.

„Eine Gemeinschaftsunterkunft gilt als ausgelastet, wenn sie zu 75 Prozent belegt ist. Das resultiert daraus, dass aufgrund der verschiedenen Nationalitäten, Religionszugehörigkeiten sowie Familienkonstellationen nie alle theoretisch verfügbaren Plätze belegt werden können“, erläutert Constien. „Die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises Rostock sind aktuell mit 92 Prozent belegt und gelten daher als voll ausgelastet.“

Befristete Unterkünfte in Graal-Müritz und Teterow

Aufgrund des Ukraine-Krieges werden weitere Flüchtlingsunterkünfte für einen befristeten Zeitraum vorgehalten und betrieben, zwei in Graal-Müritz und zwei in Teterow. „Die Eruierung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte wird durch das Sozialamt mit absoluter Priorität verfolgt. Tatsächlich ist es jedoch sehr schwierig, geeignete Objekte zu finden.“

Einen weiteren Schwerpunkt bilde die sogenannte dezentrale Unterbringung. Dafür hat der Landkreis 308 Wohnungen angemietet. Davon sind 292 Wohnungen belegt beziehungsweise verplant. Die übrigen Wohnungen befinden sich in Herrichtung oder Ausstattung.