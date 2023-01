﻿Glasfaser im Landkreis Rostock: Schnelles Internet für mehr Haushalte

Der Bund fördert den Breitbandausbau im Landkreis Rostock und stellt 37,8 Millionen Euro zur Verfügung. Damit können Straßenzüge angeschlossen werden, die beim bisherigen Ausbau nicht berücksichtigt wurden. 31 Städte und Gemeinden im Landkreis Rostock sind betroffen.

Jörnstorf. Orange Kabel ragen aus dem Boden entlang der B 105 in Jörnstorf. Sie sind von der Telekom und bringen das Glasfasernetz in den Ort. Die gute Nachricht: Der Bund hat jetzt weitere Millionen für den Landkreis Rostock bewilligt, um Straßenzüge und Gebiete auszubauen, die bisher nicht berücksichtigt wurden. Diese liegen unter anderem in Satow, Lambrechtshagen, Rerik, Neubukow und Bartenshagen-Parkentin.