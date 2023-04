﻿Großalarm: Neubau in Innenstadt von Bad Doberan brennt

Enge Gassen, wenig Abstand zwischen den Gebäuden: Weil es in einem Neubau in der Innenstadt brannte, wurde am Donnerstagabend Großalarm für die Bad Doberaner Feuerwehr ausgelöst. Welches Gebäude in Flammen stand und was die Ursache sein soll.

Bad Doberan. Sogar der Bürgermeister Jochen Arenz wurde über diesen Großeinsatz informiert: In der Bad Doberaner Innenstadt hat am Donnerstagabend ein Neubau gebrannt. Flammen loderten aus dem Dach des neuen Mehrfamilienhauses, das an der Straße In den Hörn entsteht und eigentlich im Juni bezugsfertig sein sollte.

Weil es sich um eine der engsten Straßen der Münsterstadt handelt, das Brandhaus an zahlreiche andere Gebäude grenzt, wurde Großalarm für die Feuerwehr ausgelöst. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend.

Auslöser Dacharbeiten?

Anwohner hatten gegen 19.30 Uhr Rauch auf dem Dach des Rohbaus entdeckt. Polizisten, die als erste am Einsatzort waren, konnten das Feuer bestätigen. Im obersten Stockwerk – eine Art Penthouse-Wohnung – war nach ersten Erkenntnissen ein Schwelbrand ausgebrochen. „Die haben heute auf dem Haus Dachpappe geschweißt. Das roch den ganzen Tag nach Bitumen“, berichten Anwohner. Denkbar ist, dass dabei Glutnester in der Wärmedämmung entstanden sind, die sich am Abend entzündeten.

In der engen Altstadt-Straße kam die Drehleiter zum Einsatz. © Quelle: Andreas Meyer

Das vermutet auch die Bad Doberaner Polizei. Ein Sprecher: „Noch am Abend wird sich der Kriminaldauerdienst den Brandort anschauen. Dann wird entschieden, ob ein Brandursachen-Ermittler hinzugezogen werden muss.“ Zur Schadenshöhe machten die Ermittler noch keine Angaben. Die Feuerwehr setzte für die Löscharbeiten unter anderem die Drehleiter ein.

Investor aus Hude schließt Baulücken in Bad Doberan

Das Gebäude – einer von zwei Neubauten, mit denen der Investor Heiko Aschenbeck (72) aus Hude zwei Baulücken in der Doberaner Altstadt schließt – ist nahezu komplett aus Holz gebaut. Zwölf Wohnungen baut Aschenbeck an der Straße In den Hörn. Zwölf bis 15 Euro Miete pro Quadratmeter will er für die Mietwohnungen nehmen. Auch Platz für ein Geschäft oder ein Atelier gibt es. Insgesamt investiert der Huder rund vier Millionen Euro.

Im Dachgeschoss des Neubaus in Bad Doberan loderten die Flammen aus der Wärmedämmung des Hauses. © Quelle: Andreas Meyer

Erst vor wenigen Tagen schwärmte der Investor in der OZ vom Traumblick vom Balkon und insbesondere von der Dachterrasse. Erst vor wenigen Tagen, so Anwohner, sollen sich Interessenten die Wohnung ganz oben angesehen haben. Ob der Einzugstermin Juni gehalten werden kann – seit Donnerstag ist das wieder offen.