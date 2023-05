﻿Trotz Sorge um „Christoph 34“: Standort für Rettungshubschrauber in Güstrow wird ausgebaut

Güstrow. Um die Station für den Rettungshubschrauber in Güstrow gibt es seit Monaten Aufregung, weil Pläne durchgesickert waren, nach denen „Christoph 34“ weiter nach Westen verlegt werden soll. Womöglich in den Landkreis Ludwigslust-Parchim oder Nordwestmecklenburg. Nun aber soll der Landeplatz für Hubschrauber in Güstrow sogar vergrößert werden. Dort sollen künftig mehrere größere Maschinen gleichzeitig landen können.

„Christoph 34“ ist am KMG Klinikum Güstrow stationiert. Bislang kann dort nur ein Hubschrauber landen. Mehr Platz gibt es nicht. Franz Christian Meier, Sprecher der KMG Kliniken, erklärt, warum der Standort nun ausgebaut wird: „Für die zukunftsfähige Gestaltung der Luftrettung im Land Mecklenburg-Vorpommern sind Anpassungen am Luftfahrtzentrum Christoph 34 erforderlich, um die neuesten internationalen Richtlinien dauerhaft zu erfüllen. Auch gibt es Planungen für größere Maschinen in der Luftrettung, die die Anpassungen erforderlich machen und einen höheren Raumbedarf benötigen.“

Hubschrauber-Landeplatz: Zusätzliche Parkpositionen geplant

Neben der Erweiterung der sogenannten FATO – der Anflug- und Startfläche – wird es zusätzliche Parkpositionen geben, „um auch den Parallelbetrieb von zwei Hubschraubern am Standort zu gewährleisten“. Dies ermögliche laut KMG-Sprecher Franz Christian Meyer sowohl den Betrieb von „Christoph 34“ als auch die Möglichkeit der Patientenverlegung. Das ist zum Beispiel dann nötig, wenn der einzige Intensivhubschrauber des Landes Mecklenburg-Vorpommern auch Güstrow anfliegt. Der Intensivhubschrauber ist am Rostocker Südstadtklinikum stationiert und wird von der Johanniter Unfallhilfe betrieben.

Alle zehn Jahre wird überprüft, ob das Luftrettungsnetz in MV intakt ist oder verändert werden muss. Im Herbst letzten Jahres hieß es plötzlich, der Güstrower Heli könnte nach Westmecklenburg abgezogen werden. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) besuchte im April den Standort in Güstrow. Damals sagte sie: „Wenn eine Verlegung nicht nötig ist, bin ich die Letzte, die sich nicht für den Standort einsetzt.“ Das von der CDU-Fraktion im Landtag geforderte Gutachten zur Luftrettung in MV halte sie zudem für überflüssig. „Für mich sind die Zahlen wichtig“, sagt sie. Und: „Der Güstrower Rettungshubschrauber wird noch nicht von allen Leitstellen angefordert, die er bedienen könnte.“

© Quelle: Jessica Tschöke

Rettungshubschrauber fliegt mehr als 1100 Einsätze im Jahr

„Wir hatten mehr als 1100 Einsätze im vergangenen Jahr. Vor allem im Sommer fliegen wir viel an die Ostseeküste, auch auf die Inseln“, berichtete zudem Ralf-Peter Odebrecht, Leiter des Eigenbetriebes Rettungsdienst im Landkreis Rostock. Denn ist der Greifswalder Rettungshubschrauber bei einem Einsatz, ist der Güstrower der nächste, der angefordert wird.

Aktuell gibt es in MV drei sogenannte Rettungstransporthubschrauber (RTH), die als Primärhubschrauber im Einsatz sind – also zuallererst für die Luftrettung da sind. Dazu gehören neben „Christoph 34“ noch „Christoph 47“ in Greifswald und „Christoph 48“ in Neustrelitz.