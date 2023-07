﻿Hausbau im Satower Wohngebiet „Am Kammerhof“ stockt: Rostocker Familie fürchtete um Existenz

Satow/Rostock. Im eigenen Haus wohnen – davon träumt Robert Brehmer (Name von der Redaktion geändert) schon seit seiner Kindheit. Umso größer war die Freude, als er und seine kleine Familie die Zusage für ein etwa 600 Quadratmeter großes Grundstück im Satower Baugebiet „Am Kammerhof“ (Landkreis Rostock) erhalten haben. „Genau das, was wir uns gewünscht haben“, sagt der Bauherr, der in Gedanken seinen Bungalow schon vor sich sieht. Doch in den vergangenen Monaten ist aus der Vorfreude zeitweise Existenzangst geworden. „Wir fühlen uns im Stich gelassen.“

54 Grundstücke sind im Gebiet „Am Kammerhof“, direkt hinter dem Gewerbegebiet an der Fritz-Reuter-Straße, von der Ostseesparkasse Rostock (Ospa) und der GSM Bauland Projektgesellschaft mbH vermarktet worden. Laut Vertrag sollte die sogenannte Hochbaureife spätestens zum 31. Oktober 2022 erreicht sein. Doch es kam zu Verzögerungen.

Das Wohngebiet „Am Kammerhof“ in Satow. © Quelle: Arno Zill

Wie aus einem Schreiben im März dieses Jahres von der Ospa Immobiliengesellschaft hervorgeht (liegt der OZ vor), werden unter anderem Materialengpässe und Personalmangel als Gründe für die bis dahin fünfmonatige Verzögerung genannt. Doch bis heute konnte die Baufirma der Brehmers nicht starten, weil eine Genehmigung des Zweckverbandes Kühlung (ZVK) fehle.

„Es kann immer zu Verzögerungen kommen, aber dass wir darüber nicht informiert werden, ist ein Unding“, sagt Robert Brehmer, der auch nur auf Nachfrage diese Informationen erhalten habe. Denn der Vertrag der Familie mit der Baufirma drohte aufgrund der langen Wartezeit zu platzen. „Durch eine Preisanpassung hätten wir dann 18 000 Euro mehr zahlen müssen“, rechnet der Rostocker vor. „Das sind keine Peanuts, da geht es um die finanzielle Existenz. Doch Gott sei Dank war die Firma kulant.“ Er habe das Gefühl, dass die Ospa aus den Augen verloren habe, dass es sich bei den Bauherren, um den kleinen Mann und nicht den Großinvestor handele.

Hausbau in Satow: Grundstück nur mit Ospa-Kredit?

Ein Haus in Satow – das „Nonplusultra“ für die Brehmers. Andere Baugebiete kamen für die Rostocker Familie nicht infrage. „Satow ist einfach ein schönes Fleckchen Erde“, erklärt Robert Brehmer. „Die Menschen sind nett, es gibt alles, was man braucht, die Stadt ist super angebunden und gleichzeitig gibt es trotzdem noch den Dorfcharakter“, zählt er die Vorteile auf.

Doch schon bei der Vertragsvorbereitung gab es einen ersten Dämpfer für den 47-Jährigen. „Es hieß, wenn wir nicht über die Ospa auch die Finanzierung machen, könnte es sein, dass wir dieses Grundstück nicht bekommen“, gibt er das Gespräch wieder. Die Familie wollte nicht riskieren, ihr Traumgrundstück zu verlieren, und willigte ein, obwohl sie noch ein etwas besseres Kreditangebot in Aussicht hatte.

Matthias Horn, Geschäftsführer der Ospa Immobiliengesellschaft mbH, erklärt, dass es eine lange Warteliste für Grundstücke gebe. „Aus diesem Grund richtet sich unsere Anfrage in erster Linie an unsere Kunden, wenn wir bei einer Wohngebietserschließung beteiligt sind.“

Rostocker Familie fürchtete Zinsen wegen Verzögerung

Dieser Kredit sorgte jedoch auch weiterhin für Angstschweiß bei Robert Brehmer. Wenn das Geld nicht innerhalb einer gesetzten Frist abgerufen wird, wird ein sogenannter Bereitstellungszins fällig. Für die Brehmers hätte das ab Juni 400 Euro mehr im Monat bedeutet. „Wir haben Angst bekommen. Erst auf den letzten Drücker haben wir erfahren, dass die Zinsen aufgeschoben wurden. Uns ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Warum wurde nicht mit uns geredet?“, fragt der 47-Jährige. Andere Bauherren hätten seinen Aussagen nach den Bereitstellungszins bereits zahlen müssen.

Im neuen Satower Baugebiet „Am Kammerhof“ gibt es Ärger © Quelle: Dietmar Lilienthal

Matthias Horn hat Verständnis für die Aufregung und Ungeduld der Kunden. Aber: „Eine globale Kommunikation war uns leider bei solch individuellen und privaten Angelegenheiten, wie Kreditverträgen, nicht möglich. Hier sind wir auf eine individuelle Kommunikation angewiesen. Sobald wir die Faktenlage genau abschätzen konnten, haben wir innerhalb von 48 Stunden mit jedem Kunden eine Lösung gefunden. Nach außen kann dies leider wie auf den ‚letzten Drücker‘ anmuten“.

Fehlende Pläne stoppen Einzug ins neue Satower Wohngebiet

Allerdings hat die Erschließungsfirma auch bis Anfang Juli nicht alle notwendigen Pläne für eine endgültige Genehmigung beim ZVK eingereicht. Das bestätigt der Geschäftsführer des Zweckverbandes Kühlung, Frank Lehmann. Anfang des Jahres habe der Verband aber dort, wo die Leitungen schon verlegt worden waren, eine Sondergenehmigung für das Bauwasser erteilt. Das erklärt auch, warum es bereits einige fast fertige Häuser „Am Kammerhof“ gibt. „Allerdings brauchen wir die Unterlagen, sonst können wir die Trinkwasserversorgung nicht genehmigen“, fügt Lehmann hinzu. Bedeutet: Bis dahin kann niemand im neuen Satower Wohngebiet wohnen.

Matthias Horn von der Ospa blickt voraus, dass der Zweckverband Kühlung in der kommenden Woche die Anlagen befahren und übernehmen wird. Frank Lehmann hält das in den nächsten zwei bis drei Wochen für wahrscheinlich. Die Erschließung des gesamten Gebietes soll planmäßig in der letzten Juliwoche abgeschlossen sein, ergänzt Horn.

Robert Brehmer will nun auch anfangen zu bauen. Im Mai 2024 hofft die Familie, einziehen zu können – ein Jahr später, als ursprünglich geplant.

OZ