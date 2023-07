Thomas Altenberger arbeitet seit 30 Jahren in den besten Bars Deutschlands – seit 2021 leitet er die Nelson Bar im Grand Hotel Heiligendamm. Mit seinen Gästen erlebt er immer wieder magische Momente.

Heiligendamm. Rührlöffel, Messbecher, metallisch glänzender Shaker – Thomas Altenberger braucht nicht viel, um den Betrieb an der Nelson Bar im Grand Hotel Heiligendamm (Landkreis Rostock) auf Hochtouren zu bringen. Hinter dem Tresen scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Obwohl an der gediegenen Bar an diesem Abend im Juli eine Bestellung nach der anderen eingeht, arbeitet der Barchef mit großer Ruhe, sicheren Bewegungen. Er greift fast blind in die Regale mit den Spirituosen, dirigiert seine Mitarbeiter und findet auch noch Zeit für einen kurzen Plausch. Die meisten seiner Gäste begrüßt der 53- Jährige mit Handschlag.