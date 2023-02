﻿Kein Strand mehr da: So war die Sturmflut in Heiligendamm

Das Hochwasser an der Ostsee am Samstag war ein spektakuläres Naturschauspiel. Viele Spaziergänger in Heiligendamm nutzten die Gelegenheit für einzigartige Fotos – denn der Strand war nahezu komplett verschwunden. Hier geht’s zur Bildergalerie.

