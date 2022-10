Jacqueline Boulanger und ihre Musiker gaben alles, um Dr. Katharina Moritz bei ihrer Idee zu unterstützen. Die Ärztin will MVs erstes Tageshospiz in Neubukow aufbauen. Warum sich die Jazz-Ikone dafür engagiert und was die Gäste zum geplanten Ostseehospiz sagen.

Neubukow. Ein bewegender Abend, ein ernstes Thema und viel Engagement. Das Benefizkonzert zugunsten des ersten Tageshospizes in Mecklenburg-Vorpommern, dem Ostseehospiz, war ein voller Erfolg. Und eine der schönsten Jazzstimmen – Jacqueline Boulanger – hatte mit ihren hervorragenden Musikern einen großen Anteil daran. Sie traten am Freitag in der vollen Stadtkirche in Neubukow auf.

Jacqueline Boulanger ist selbst Vorsitzende im Verein „Gemeinsam mehr Mut – Wege bei Krebs“. Sie weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, dem Tod in die Augen zu schauen. Manchmal singt sie in Krankenhäusern und Hospizen, um den Menschen damit Hoffnung zu geben.