﻿Jugendweihe 2023 in der Region Rostock: Fotos aus Bad Doberan, Tessin, Graal-Müritz – Neue Bilder vom 20. Mai in Doberan

Den Kinderschuhen entwachsen sind die Achtklässler der Conventer Schule in Rethwisch Niklas Dannehl, Leonie Fietz, Percy Glage, Annabell Gotham, Chris Thorben Haese, Jasmin Klitzke, Lennart Mattheo Kohn, Dominic Pierre Kolberg, Nils Kristens, Stefan Kurutz, Moritz Rahmel, Ronja Maria Reichel, John Rolfs, Lukas Simon Schleich, Marie Elise Schneider, Nils Schwarzmann, Cedric Thöl, Maja Lotte Wegner, Ben Luca Wilde und Emilia Witt. Sie feierten am 20. Mai in Bad Doberan ihre Jugendweihe.

© Quelle: Fotostudio Mildner