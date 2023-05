Kostenfrei bis 10:37 Uhr lesen

Nach Brand unbewohnbar

In Philippshof (Mecklenburgische Seenplatte) hat am Mittwochabend ein Haus gebrannt. Die fünfköpfige Familie, die in dem Haus lebte, konnte sich retten. Ein Gutachter soll nun die Brandursache herausfinden. Es entstand ein hoher Schaden.