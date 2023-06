﻿Jugendweihe und Konfirmation 2023 in der Region Rostock: Fotos aus Bad Doberan, Tessin, Graal-Müritz – Alle Bilder bis zum 10. Juni

Polizei ermittelt

Giftköder in Kühlungsborn? Hündin „Donna“ stirbt nach Spaziergang im Stadtwald

Schock für ein Urlauber-Paar in Kühlungsborn: Nach einem Spaziergang mit der Hündin hatte diese plötzlich weißen Schaum im Mund. Wenig später starb das Tier qualvoll – wahrscheinlich hatte es einen Giftköder gefressen. Es ist nicht der erste Fall in der Region. Hundebesitzer sind in Sorge. Kurse und Apps sollen helfen.