Fahrkartenkontrolle im Zug von Wismar nach Rostock eskaliert: Schaffner verletzt

Rostock. Bei einer Fahrkartenkontrolle auf einer Fahrt der Regionalbahn von Wismar nach Rostock ist es zu einem Handgemenge zwischen einem Reisenden, dem Schaffner sowie dem Lokführer gekommen. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagvormittag (25. April). Die Zugfahrt wurde in Neubukow zwischenzeitlich unterbrochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was war passiert? Ein 28-jähriger Spanier hatte keinen gültigen Fahrschein, wie der Schaffner während der Kontrolle bei laufender Fahrt feststellte. Daraufhin wollte der Reisende die Fahrkarte im Zug nachlösen. Da er jedoch kein Bargeld mit sich trug, versuchte er mit seiner spanischen EC-Karte zu bezahlen. Laut dem Schaffner ist dies jedoch nicht möglich. Im Zuge dessen nahm der Schaffner die EC-Karte des Mannes als Pfand, um sicherzustellen, dass der Spanier sich nicht entfernt. Er sollte am Hauptbahnhof in Rostock ein Ticket nachlösen.

Auf Fahrt nach Rostock: Schaffner durch Schlag leicht verletzt

Als der Zugbegleiter samt der EC-Karte in die Fahrerkabine des Lokführers verschwand, begann die Situation zu eskalieren. Der Spanier war darüber nicht erfreut und soll versucht haben sich gewaltsam Zutritt zur Fahrerkabine zu verschaffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann, dem Lokführer sowie dem Zugbegleiter. Alle Beteiligten sollen mit Schlägen am Kopf getroffen worden sein, teilte die Polizei mit. Auch soll es in diesem Zusammenhang zur Zerstörung der EC-Karte des Reisenden gekommen sein. Der Zugbegleiter erlitt eine Platzwunde am Kopf, die durch hinzugerufene Rettungskräfte versorgt wurde.

Lesen Sie auch

Gegen 9.15 Uhr stoppte der Zug am Bahnhof in Neubukow, Beamte der Bundespolizeiinspektion Rostock wurden hinzugerufen. Die Polizisten nahmen die Personalien der Beteiligten auf, danach konnte der Zug seine Fahrt nach Rostock fortsetzen.

Der Reisende wurde durch das Zugpersonal von der Weiterfahrt ausgeschlossen und verblieb am Bahnhof in Neubukow. Durch den außerplanmäßigen längeren Halt kam es bei drei Zügen zu insgesamt 51 Minuten Verspätungen. Durch die Bundespolizei werden die weiteren Ermittlungen durchgeführt.