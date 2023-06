﻿Hilflos nach Hause geschickt: Kranke Rostockerin (73) kritisiert Sana-Klinikum Bad Doberan

Rostock. Krank, hilflos und allein zu Hause – wie schnell man durch die Maschen des Gesundheitssystems rutschen kann, musste die Rostockerin Helga Schulz (73) vor einigen Wochen erleben. Im Mai steckte sich die allein lebende Rentnerin, die ihren richtigen Namen nicht veröffentlichen möchte, mit dem Coronavirus an. Schulz bekam hohes Fieber.

Als es ihr zusehends schlechter ging, entschied ihr Hausarzt, sie ins Krankenhaus einzuweisen. Erst kam sie in die Notaufnahme der Rostocker Unimedizin. Weil dort kein Bett mehr frei war, brachte sie der Krankentransport in das Sana-Krankenhaus nach Bad Doberan. Gut eine Woche dauerte die Behandlung. Das Fieber ging zurück. Aber der Seniorin, die zusätzlich an einer unheilbaren Nervenerkrankung leidet, ging es weiter schlecht. „Ich fühlte mich immer noch elend“, sagt sie heute knapp einen Monat später am Wohnzimmertisch ihres Einfamilienhauses am Rostocker Stadtrand.

Senioren hat zehn Minuten Zeit zum Packen – dann muss sie raus

Am siebten Tag im Krankenhaus sei dann alles ganz schnell gegangen, erzählt sie. Morgens schob ein Pfleger noch den Tropf für die Infusion in ihr Zimmer, um nur wenig später zu verkünden: „In zehn Minuten werden Sie nach Hause gefahren.“

Helga Schulz bekam Angst. Wie sollte sie zu Hause zurechtkommen, völlig ohne jede Hilfe? Ihr Mann starb vor vier Jahren, ihre Tochter wohnt weit weg. Andere Verwandte oder nahe Freunde, die sich um sie kümmern könnten, gibt es nicht.

Pflegedienst und „Essen auf Rädern“ sagte ab

Schon vor dem Klinikaufenthalt kam einmal pro Woche eine Pflegedienstmitarbeiterin vorbei und half beim Duschen. Aufgrund ihrer Nervenkrankheit hat die Rostockerin Pflegestufe 1. Doch nun, zurück zu Hause, brauchte sie deutlich mehr Unterstützung.

„Ich habe angerufen und gefragt, ob sie öfter kommen könnten.“ Aber das sei nicht möglich gewesen. Zu wenig Mitarbeiter. Sie rief bei „Essen auf Rädern“ an, die gleiche Antwort – keine Kapazität für zusätzliche Aufträge. Wenigstens fand sie einen privaten Senioren-Alltagshilfe-Service. Der ging für sie einkaufen. „Das hätte ich selbst nie geschafft“, sagt Helga Schulz. So hatte sie wenigstens Essen im Kühlschrank.

„Ich bin nur zwischen Bett und Couch hin- und hergependelt, ich war am Ende“, sagt Schulz über die ersten Tage nach der Entlassung. Dass sie nicht in der Klinik bleiben durfte, kann sie nicht verstehen.

Doberaner Sana-Klinikum: Entlassungstermin war vorher bekannt

Kevin Struß, kaufmännischer Leiter des Sana-Krankenhauses, stellt den Ablauf anders dar. Bereits am zweiten Tag ihres Aufenthalts sei die Patientin „im Rahmen einer ärztlichen Visite“ über das Entlassungsdatum informiert worden.

Mitarbeiterinnen des klinikeigenen Sozialdienstes hätten zudem mit ihr über eine Verbesserung der häuslichen Pflege gesprochen und Anträge bei der Krankenkasse gestellt. „Alle weiteren Schritte“ habe die Patientin „auf eigenen Wunsch“ mit ihrem Pflegedienst besprechen wollen. Der gesamte Ablauf sei so in der Patientenakte dokumentiert.

Erst vor einigen Tagen hatte es Vorwürfe gegen die Doberaner Klinik gegeben. Der Sohn eines 83-Jährigen kritisierte das Krankenhaus, weil es seinen Vater ohne Ankündigung in desolatem Zustand nach Hause verfrachtet habe. Helga Schulz fühlte sich, als sie davon hörte, an ihre eigene Situation erinnert. Sie war ebenfalls über Pfingsten in der Klinik. War vielleicht Personalmangel der Grund für die Entlassungen? Das Krankenhaus verneint.

Kliniken dürfen Patienten in MV länger pflegen – theoretisch

Um solche Härten zu vermeiden, die aufgrund der demografischen Entwicklung zunehmen dürften, gibt es seit 2021 die sogenannte Übergangspflege. Patienten, die zu Hause unversorgt bleiben würden, können nach Abschluss der medizinischen Behandlung bis zu zehn Tage länger im Krankenhaus bleiben. So weit die Theorie.

Kommentar: Die Regeln für die Übergangspflege sind ein Skandal

In der Praxis funktioniert das nicht, kritisiert Uwe Borchmann von der Krankenhausgesellschaft MV. „Bevor die Klinik die Übergangspflege machen darf, müssen 20 Pflegedienste abgelehnt haben“. Die Anfragen muss die Klinik übernehmen, die Ablehnungen müssen schriftlich dokumentiert werden. Praktisch sei das so gut wie nicht zu schaffen.

Ministerin Drese will Änderungen auf Bundesebene

Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) kritisiert ebenfalls zu hohe bürokratische Hürden, die eine Übergangspflege behinderten. Die Politikerin will sich auf Bundesebene für Verbesserungen einsetzen. Der Grund für die strengen Auflagen ist, dass die Krankenkassen Kosten eindämmen wollen. Die Krankenhäuser könnten sonst so gut wie jeden Patienten zum Pflegefall auf Zeit erklären, um Geld zu machen, so die Befürchtung.

Krankenhaus-Vertreter Borchmann kann das allgemeine Unverständnis gut verstehen, das aufkommt, wenn Kliniken sich sträuben, pflegebedürftige Patienten nach der medizinischen Behandlung weiter zu versorgen. Pflegebedürftigkeit sei aber nach Rechtslage kein Grund für einen Klinikaufenthalt. Machen die Krankenhäuser es trotzdem, bleiben sie auf den Kosten sitzen.

Helga Schulz hat jedenfalls ihre Schlussfolgerungen gezogen: Sie hält jetzt Ausschau nach einem Platz im betreuten Wohnen.

