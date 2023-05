﻿Millionen-Deal zwischen Rebus und Apex: Bald fahren neue Wasserstoffbusse im Kreis Rostock

Bad Doberan/Güstrow/Laage. Immer mehr Busse im Landkreis Rostock sollen künftig mit Wasserstoff angetrieben werden. Rebus will 40 Millionen Euro investieren, um das ambitionierte Projekt umzusetzen. Das Energieunternehmen Apex mit Sitz in Laage hat nun zudem den Zuschlag für zwei Wasserstofftankstellen der Regionalbusgesellschaft Rostock (Rebus) erhalten. Der Auftrag umfasst die Planung, Errichtung, den Betrieb und die Wartung der beiden Tankstellen in den Rebus-Busbetriebshöfen Güstrow und Bad Doberan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Peter Rößner, Geschäftsführer von Apex, sagt dazu: „Wir freuen uns, unseren Aktionären bereits kurz nach unserem Gang an die Börse das erste renommierte Neuprojekt vorstellen zu können. Der Projektzuschlag für Rebus belegt einmal mehr die Qualität unserer Technologie und unsere erwiesene Planungskompetenz.“

Als führender Entwickler und Betreiber von Wasserstoff-Elektrolyseanlagen für Industrie, Infrastruktur und Mobilität sei die Pipeline gut gefüllt. „Wir werden voraussichtlich in Kürze weitere Projektgewinne bekanntgeben können. Damit sind wir auf Kurs, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden“, so Rößner weiter.

Laager Firma betreibt einzige Tankstelle für Lkw in MV

Das Energieunternehmen ist bereits seit Oktober 2022 an der Wasserstoff-Infrastruktur Mecklenburg-Vorpommerns beteiligt. In Laage hat Apex damals öffentlichkeitswirksam die erste Wasserstofftankstelle für Lastkraftwagen im Nordosten des Landes in Betrieb genommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Im Rahmen der Antriebswende haben wir nach intensiven Testfahrten und einer europaweiten Ausschreibung 52 Wasserstoff-Busse beim polnischen Hersteller Solaris bestellt.“ Thomas Nienkerk, Geschäftsführer Rebus © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Rebus-Gesellschaft will bis 2025 insgesamt 52 Wasserstoffbusse anschaffen. „Im Rahmen der Antriebswende haben wir nach intensiven Testfahrten und einer europaweiten Ausschreibung 52 Wasserstoffbusse beim polnischen Hersteller Solaris bestellt. Getestet wurden im Vorfeld ein Vorgängermodell von Solaris sowie der Arthur H2 Bus 12 aus Planegg in Bayern und der H2.City Gold von CaetanoBus aus Portugal“, erklärt Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. Für die Busse investiert Rebus mindestens 30 Millionen Euro. Ein Großteil kommt aus Fördermitteln des Bundes.

Der Wasserstoffbus von Solaris wurde bereits im Landkreis Rostock getestet. Hier steht er auf dem Betriebshof in Güstrow. © Quelle: Nicole Zeise

Bereits im nächsten Jahr sollen die ersten emissionsfreien Busse im Landkreis Rostock im Linienverkehr zum Einsatz kommen. Rebus ist damit Vorreiter in MV und das erste kommunale Busunternehmen, das auf Brennstoffzellen in Wasserstoffbussen statt auf Diesel setzt.

Wasserstoffbus aus Polen soll 350 Kilometer durchhalten

Der elektrische Solaris Urbino 12 Hydrogen – so der Name des Typs – ist mit einer „ultramodernen Brennstoffzelle ausgestattet, die als eine Art Mini-Wasserstoff-Kraftwerk an Bord des Fahrzeugs fungiert. Dank der im Fahrzeug eingesetzten Technologie wird der Bus die Reichweite von rund 350 Kilometer mit einer Tankfüllung bieten können“, heißt es vonseiten des polnischen Unternehmens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben dem Bau der neuen Wasserstofftankstellen für die Busse wird das Laager Unternehmen Apex auch für die Versorgung der Tankstellen mit „grünem“ Wasserstoff zuständig sein. Anfang des Jahres 2024 sollen die Tankstellen betriebsbereit sein, Apex will diese dann mit einem Volumen über 2200 Tonnen über acht Jahre beliefern.

Lesen Sie auch

Das Projekt soll bei Apex in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 insgesamt sechs Millionen Euro zum Umsatz beitragen. Darüber hinaus erwartet Apex über den Projektzeitraum von 2024 bis Ende 2031 insgesamt mindestens 21 Millionen Euro Umsatz aus der Abnahme des Wasserstoffs über die Tankstellen und sowie rund drei Millionen Euro Umsatz für deren Betrieb und die Wartung.

Apex-Energy-Geschäftsführer Peter Rößner (r.) hatte erst im Oktober mit den Hansa-Spielern Damian Rossbach (l.) und Lukas Fröde die erste Wasserstofftankstelle MVs für Schwerlastfahrzeuge in Laage eröffnet. Nun hat Rößner auch einen Deal mit Rebus gemacht. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach eigenen Angaben investiert das Laager Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag in den Ausbau einer eigenen Wasserstoffanlage von zwei auf zwölf Megawatt. Die Belieferung der zwei Wasserstofftankstellen soll rund zwei Drittel der Gesamtkapazität beanspruchen. Apex rechne zudem in Kürze mit weiteren Projektgewinnen aus einer 1,7-GW-Projektpipeline.