﻿Kühlungsborner Stadt-Chronist und Historiker Dr. Jürgen Jahncke gestorben

Er hielt fest, was sonst vergessen worden wäre: Dr. Jürgen Jahncke ist am 7. Dezember gestorben und hinterlässt der Stadt Kühlungsborn einen fundierten Wissensschatz und viele Geschichten rund ums Ostseebad. Einen Herzenswunsch konnte er sich nicht mehr erfüllen.

Kühlungsborn. Sein Vermächtnis sind unzählige wertvolle Artikel und viele Bücher, in denen er die Chronik von Kühlungsborn aufarbeitete: Am 7. Dezember ist der Chronist von Kühlungsborn, Dr. Jürgen Jahncke, im Alter von 84 Jahren gestorben.

Marita Karl – Vorsitzende des Heimatvereins und Mitarbeiterin der Heimatstube in Kühlungsborn – arbeitete seit vielen Jahren eng mit Dr. Jahncke zusammen. „Wir sind sehr bestürzt. Er wird uns fehlen. Gemeinsam haben wir viele Publikationen erarbeitet“, sagt sie. „Sein großer Wissensschatz, den er uns teilweise auch in Anekdoten vermittelte oder auch bei seinen Vorträgen, das war einmalig und kann man nicht ersetzen.

Die Veröffentlichungen „Kühlungsborner Geschichten“ (2020) und „Aus der Chronik des Ostseebades Kühlungsborn“ (2022) erschienen als Letztes. Auch in der OSTSEE-ZEITUNG hat Jürgen Jahncke zahlreiche Artikel veröffentlich, zuletzt eine Reportage über Meeresangeln zwischen Rerik und Nienhagen.

Jahnckes geplante Ausstellung über Maler soll stattfinden

Und er hatte noch so viel vor. „Was, das hat er uns jedoch nicht verraten. Aber im kommenden Jahr war eine Ausstellung über den Maler Arnold Lyongrün (1871-1935) geplant. Sein Herzenswunsch“, so Marita Karl. „Er wusste, welche Kühlungsborner noch Bilder von dem Maler haben und wollte sie für eine Ausstellung zusammenbringen“, sagt sie. „Wir möchten sein Werk vollenden, im Angedenken an Dr. Jahncke.“

Der Heimathistoriker Dr. Jürgen Jahncke recherchierte viel in Archiven und Akten. © Quelle: Lutz Werner

Der Historiker arbeitete gern mit den Mitgliedern der Heimatstube zusammen. „Aber Ende September kam er zu uns und verabschiedete sich. Brachte Bücher zurück. Wir waren geschockt und es war für uns unfassbar, dass er da bereits alles abschloss“, so Marita Karl.

Ehemaliger Bürgermeister von Kühlungsborn erinnert sich

Rainer Karl war 16 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Kühlungsborn und lernte Dr. Jürgen Jahncke auf eine unkonventionelle Art kennen. „Ich war gerade erst im Amt. Da kam er zu mir, sah sich in meinem Büro um und schaute auf einen Druck, der als Bild an der Wand hing“, erinnert sich Karl. „Ich werde Ihr Büro nicht mehr betreten, solange solche entsetzlichen Bilder bei Ihnen hängen und hohe Kultur in ihren Schränken liegt.“

Karl nahm sich das sehr zu Herzen. „Da machte es Klick. Wir hatten wertvolle Bilder im Archiv, wo niemand sie sehen konnte. Die wurden dann aufgehängt“, so Karl. „Er wirkte positiv auf mein Kunstverständnis mit ein. Der Historiker Jahncke besaß ein unglaublich großes Wissen, vor allem auch über die Stadt Kühlungsborn.“

Dr. Jürgen Jahncke wurde 1938 in Bad Doberan geboren, machte dort 1957 sein Abitur, dem ein Studium (1957 bis 1960) an der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock in den Fächern Germanistik und Körpererziehung folgte. Jahncke war Lehrer in Kröpelin, Bad Doberan sowie Kühlungsborn. Seine Promotion zum Dr. paed. erfolgte 1973 an der Universität Rostock.

Dr. Jahncke sei ein ganz besonderer Mensch gewesen, sagt Rainer Karl, „den ich geschätzt und geachtet habe. Wir konnten uns gut unterhalten und verstehen, gerade auch, weil wir aus ganz unterschiedlichen weltanschaulichen und politischen Bereichen kamen. Dennoch verstanden wir uns.“

Die Stadt Kühlungsborn hat Jürgen Jahncke viel zu verdanken

„Als ehemaliger Bürgermeister von Kühlungsborn sage ich, die Stadt hat ihm unendlich viel zu verdanken. Er ist sozusagen das Gedächtnis der Stadt gewesen und hat als Stadt-Chronist vieles wiedergefunden, was gar nicht mehr bekannt war und ins Vergessen geraten wäre.“ Sein Name wird mit der Stadt verbunden bleiben, weil er auch durch die vielen Veröffentlichungen fest mit Kühlungsborn verknüpft war.

Dr. Jürgen Jahncke, Autor des Stadtführers Kühlungsborn, 2011 mit TSK-Mitarbeiterin Melanie Hunger. © Quelle: Lutz Werner

„Jahncke ist und bleibt die gute Erinnerung der Stadt“, so Karl. „Und der Einzige, der so viel wusste von dem, was hier einst geschah. Der sich das aber auch erarbeitete, in vielen Archiven stöberte und vor allem mit den Menschen, den Zeitzeugen sprach. Was er aufschrieb, ist fundiert, auch Geschichten“, so Karl. „Unschätzbar das alles. Wir haben ihm viel zu verdanken. Er hat unsere Erinnerungen wachgehalten.

Rainer Karl wollte sich bei Jahncke mit einem sehr persönlichen Brief bedanken. Er schrieb ihn genau an dem Tag, als dieser verstarb. Nun soll der Brief an seine Frau gehen.

Pastor Matthias Borchert ist dankbar für Zusammenarbeit

Auch der Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Kühlungsborn, Matthias Borchert, kannte Dr. Jahncke durch eine gemeinsame Zusammenarbeit. „Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich bei den Vorbereitungen zur 800 Jahrfeier unterstützte. Er schrieb das Kompendium ‚800 Jahre Kirche – Leben in Kühlungsborn‘ und unterstützte die Ausstellung zur Kirchengeschichte.“ Dazu formulierte er noch Texte zum Lehrpfad zur Kirchen- und der städtischen Geschichte. „Da war er der führende Mann. Dadurch kamen wir uns näher und diskutierten viel über die Vergangenheit und Zukunft“, so Borchert.

„Er recherchierte stets akribisch. Fuhr dazu auch ins Archiv der Landeskirche Schwerin. Ohne ihn wäre das Kompendium nicht entstanden.“ Für Jahncke war das zusätzliche Arbeit, die er übernahm. „Er hat bis zuletzt immer noch weiter recherchiert und in Kirchenbücher geschaut. Er hatte doch noch so viel vor. Er war ein wertvoller Mensch, auch als Forscher für Kühlungsborn. Seine wichtige Arbeit spielte er selbst immer runter. Ich habe ihn sehr geachtet“, sagt der Pastor.