﻿Hochkarätige Konzerte und Ausstellungen in Kunsthalle Kühlungsborn: Wer 2023 dort auftritt

Deutsche Musik-Stars wie Ulla Meinecke, Matthias Kirschnereit und Lulo Reinhardt treten in der Kühlungsborner Kunsthalle auf. Auch die Ausstellungen sind hochkarätig. Was die Künstler nach Kühlungsborn zieht und wann es losgeht.

Kühlungsborn. In der kleinen Kunsthalle in Kühlungsborn finden gerade einmal knapp 100 Besucher Platz. Trotzdem steht sie für hochkarätige Ausstellungen und Konzerte. In diesem Jahr werden unter anderem Starpianist Matthias Kirschnereit und die deutsche Musiklegende Ulla Meinecke erwartet. Auf welche Kunstschauen und Veranstaltungen sich Besucher in diesem Jahr freuen können und warum es die Großen der deutschen Klassik-, Jazz- und Bluesszene gerade nach Kühlungsborn zieht, verrät Kunsthallenchef Franz Kröger der OZ.