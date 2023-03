﻿Kühlungsborn verlangt höchste Kurabgabe in Mecklenburg: Was Urlauber dafür bekommen

Kühlungsborn erhebt in der Hauptsaison die höchste Kurabgabe an der mecklenburgischen Ostseeküste. Viele kleinere Tourismusorte verlangen weniger von den Gästen. Ein Vergleich.

Kühlungsborn/Bad Doberan/Kröpelin. Fast alle Gemeinden und Städte in der touristischen Modellregion Ostseeküste Mecklenburg haben ihre Kurabgaben in den letzten Monaten erhöht – oder gar erst zum ersten Mal erlassen. Mit dabei Rerik, Kühlungsborn, Bastorf, Kröpelin, Steffenshagen, Wittenbeck, Bad Doberan, Börgerende-Rethwisch und Nienhagen. Es gab auch Kritik am neuen System. Wer profitiert von einer Modellregion? Und was bekomme ich für meine Kurabgabe? Welchen Eindruck machen die Tourismusorte auf den ersten Blick?