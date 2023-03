﻿Kühlungsborn verlangt höchste Kurabgabe in MV: Was Urlauber dafür bekommen

Kühlungsborn erhebt in der Hauptsaison die höchste Kurabgabe in Mecklenburg-Vorpommern. Viele kleinere Tourismusorte an der Ostseeküste verlangen weniger von den Gästen. Ein Vergleich.

Kühlungsborn/Bad Doberan/Kröpelin. Fast alle Gemeinden und Städte in der touristischen Modellregion Ostseeküste Mecklenburg haben ihre Kurabgaben in den letzten Monaten erhöht – oder gar erst zum ersten Mal erlassen. Mit dabei Rerik, Kühlungsborn, Bastorf, Kröpelin, Steffenshagen, Wittenbeck, Bad Doberan, Börgerende-Rethwisch und Nienhagen. Es gab auch Kritik am neuen System. Wer profitiert von einer Modellregion? Und was bekomme ich für meine Kurabgabe? Welchen Eindruck machen die Tourismusorte auf den ersten Blick?

Kühlungsborn

Mit einer Kurabgabe von 3 Euro pro Tag für Erwachsene in der Hauptsaison ist Kühlungsborn das teuerste Ostseebad in Mecklenburg-Vorpommern. Bis 16 Jahre zahlen Gäste allerdings nichts. Zum Vergleich: Binz auf Rügen nimmt 2,80 Euro pro Tag. Auf Usedom nehmen die Kaiserbäder ab April 2,70 Euro plus 40 Cent für den Busverkehr. In der Nebensaison müssen Urlauber in Kühlungsborn eine Abgabe von 1,60 Euro pro Tag leisten.

Das Ostseebad gilt als eines der saubersten und mondänsten im Land überhaupt, in der Saison wird der Strand täglich maschinell gereinigt. Wer einen Zigarettenstummel auf der Straße finden will, muss schon sehr viel Glück – oder Pech – haben. Entlang der Promenade gibt es 21 kostenlose Sanitäranlagen. Auch der Stadtwald und der Strand werden in Schuss gehalten. Über das Jahr gibt es hunderte Veranstaltungen in „Kübo“, viele davon kostenlos. Für Hundebesitzer gibt es inzwischen vier Hundestrände im Ort.

Rerik

Im Ostseebad Rerik zahlen Urlauber ab 18 Jahre eine Kurtaxe von 2 Euro am Tag. Kinder und Jugendliche sind davon sogar gänzlich befreit. In der Nebensaison sind es 75 Cent. Rerik kann ebenso mit Hundestränden aufwarten, es gibt öffentliche Toiletten und ein gutes Programm durch die Kurverwaltung. Der Molli fährt zwar nicht bis Rerik, dafür kann am Ortsrand kostenlos geparkt werden.

Die Seebrücke in Rerik ist seit Jahren gesperrt. Mittlerweile ist der Bauzaun, der den Weg auf die Seebrücke wegen Einsturzgefahr sperrt, einem rustikalen Modell aus Holz gewichen. Die Urlauber ärgert es trotzdem, dass seit Jahren an der Baustelle an der besten Stelle im Ort einfach nichts passiert. © Quelle: Frank Söllner

Die Seebrücke Rerik ist immer noch gesperrt. Sie ist baufällig und darf deshalb seit über zwei Jahren nicht mehr betreten werden. Die Stadt will aber noch in diesem Jahr anfangen, sie zu sanieren.

Bad Doberan

Bad Doberan hat gerade beschlossen, die Kurabgabe auf 2,50 Euro während der Hauptsaison zu erhöhen. In der Nebensaison sind es 1,50 Euro. Mit dem ältesten Seebadeort Deutschlands ist Heiligendamm noch immer ein Aushängeschild für die Münsterstadt. Sonst ist der Ort für den Molli und das berühmte Münster bekannt. In Strandnähe gibt es eine öffentliche Toilette. Eine mehr könnte sicher nicht schaden.

Kröpelin

Kröpelin startet erst in diesem Jahr mit der Einführung einer Kurabgabe. Pro Tag sollen es 1,50 Euro sein – egal ob Neben- oder Hauptsaison. Damit bewegt sich die Kleinstadt aktuell im selben Bereich wie Kühlungsborn in der Nebensaison. Dort befindet sich auch der nächstgelegene Strand, etwa 13 Kilometer entfernt.

Freier Eintritt für das Ostrockmuseum Kröpelin ist im Gespräch. Doch das sei nach Angaben der Stadt an den Wochenenden nicht gut besucht, deshalb an drei Tagen geschlossen. Der Kröpeliner Mühlenverein sorgt für regelmäßige Veranstaltungen in der fast 120 Jahre alten Mühle. Öffentliche Toiletten sind im Ort nicht ausgewiesen. Kröpelin ist durch die Bundesstraße 105, Bus- und Bahnverbindungen gut angebunden.

Wittenbeck

In Wittenbeck zahlen Urlauber ganzjährig 1 Euro. Die Gemeinde hatte die Abgabe erst im vergangenen Jahr eingeführt und hofft, damit nicht nur etwas für die Gäste, sondern auch für Einheimische tun zu können. In Wittenbeck gibt es einen süßen Spielplatz, der Ort ist zudem durch Busverbindungen und den Haltepunkt Steilküste mit Kühlungsborn und Bad Doberan verbunden. Bisher gibt es im Ort nur eine öffentliche Toilette am Strand, die zum Wohnmobilstellplatz gehört. Die Steilküste ist sehenswert, allerdings gibt es dort nur einen Steinstrand.

Der Strand von Wittenbeck bei Kühlungsborn ist mit Steinen überdeckt. Spaziergänger stört es nicht. © Quelle: Michaela Krohn

Nienhagen

Seit 2021 besteht in Nienhagen eine Pflicht zur Kurabgabe. In der Hauptsaison beträgt sie 1,70 Euro, in der Nebensaison 1 Euro. Kinder bis 12 Jahre zahlen nichts. Das Ostseebad in der Nähe von Rostock ist mit Gespensterwald und Steilküste ein beliebter Tourismusort. An einigen Stellen hapert es aber. Pläne für eine neue Strandversorgung gibt es schon lange, zurzeit besteht Baustopp. Die Pläne für einen Einkaufsmarkt hingegen nehmen Fahrt auf. Der Bebauungsplan steht inzwischen. Die öffentlichen Toiletten an der Steilküste des Nienhäger Strandes sind vielen seit Jahren ein Dorn im Auge. Die provisorischen Container machen keinen besonders ansehnlichen Eindruck, die Toiletten für körperlich eingeschränkte Menschen sind häufig verschlossen.

Börgerende-Rethwisch

In Börgerende-Rethwisch zahlen Urlauber in der Hauptsaison 2 Euro, in der Nebensaison 1 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen nichts. In der Kurabgabe ist der Eintritt ins Heimatmuseum inbegriffen, die Nutzung öffentlicher Toiletten, des Strandes und Veranstaltungen, wie das Aalfest und der Sandburgenwettbewerb.

Wofür eine Kurabgabe? Mit der Kurtaxe, Kurabgabe oder Tourismusabgabe sollen die Urlaubsorte in Schuss gehalten werden. Mit den Einnahmen werden unter anderem die Strandreinigung, öffentliche Toiletten, die Unterhaltung von Promenaden, Seebrücken, Sport- und Spielplätzen oder ein kostenfreies Veranstaltungsangebot finanziert. Auch die Sicherheit am Strand durch Rettungsschwimmer und der Betrieb von Touristeninformationen zählen dazu.

Auch Bastorf mit knapp 500 und Steffenshagen mit 1100 Einwohnern sind seit letztem Jahr offiziell Tourismusorte und können eine Kurabgabe einführen.

Fazit: Für einzelne Orte mag eine Kurabgabe für manchen überhöht scheinen. Dennoch kann sie eine Chance gerade für kleinere Orte und deren Gäste sein. Denn durch die Anerkennung der gegenseitigen Kurkarten haben Urlauber zum Beispiel die Möglichkeit, in einem günstigeren Ort zu nächtigen, aber auch die Vorzüge der größeren Ostseebäder zu genießen – ohne dort erneut eine Tourismusabgabe zahlen zu müssen.