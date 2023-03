﻿Kühlungsborner Gourmetkoch Tillmann Hahn: „Gutbürgerliche Küche ist selten geworden“

Der Spitzenkoch berichtet, wie das Leben in der Gastronomie nach den Sternen läuft, was für ihn gute Küche ist und welche Gerichte in seinem Kühlungsborner Gasthaus immer bestellt werden.

Gourmetkoch Tillmann Hahn in seinem Gasthaus in Kühlungsborn. „Wenn ich privat alleine essen gehe, gehe ich nie zweimal ins gleiche Restaurant. Ich will immer wissen, was es Neues gibt."

Kühlungsborn. Das Gasthaus von Tillmann Hahn ist schon von Weitem zu erkennen, ein roter Wimpel weht vor dem Haus in der Ostseeallee. Das Restaurant in Kühlungsborn betreibt der Gourmetkoch seit neun Jahren.

Zuvor hat sich Hahn in mehreren Restaurants die begehrten Michelin-Sterne erkocht – unter anderem im „Friedrich Franz“ in Heiligendamm und im „Der Butt“ in Hohe Düne. Inzwischen ist sein Gasthaus eine feste Größe im Ostseebad. Und die Sterne? Die verfolgen ihn bis in die Kühlungsborner Ostseeallee.

Die Küche seines Restaurants – zu finden ist es in der unteren Etage der Villa Astoria – beschreibt Tillmann Hahn als „gutbürgerlich“. Denn diese sei in seinen Augen selten geworden. „Dabei geht es um handwerkliche Arbeit, es werden keine Fertigprodukte verwendet. Wer gutbürgerlich kocht, ist jemand, der etwas von seinem Handwerk versteht“, beschreibt Hahn. Einen asiatischen Einschlag bei einigen Gerichten kann sich der 54-Jährige aber auch nicht verkneifen. Auch in Hongkong stand der Spitzenkoch schon in der Küche, seine Frau stammt aus Thailand.

Einziger Koch aus Kühlungsborn im Gault&Millau

Der Gault&Millau gilt neben dem Guide Michelin als wichtigster Gourmetführer Deutschlands. Tillmann Hahn ist der einzige Gastronom aus Kühlungsborn, der darin überhaupt vorkommt – und das bei der extremen Restaurantdichte entlang der Ostseeallee. Im Gault&Millau heißt es unter anderem: „Landhaus-Chic in skandinavischem Stil – in diesem Ambiente bietet Tillmann Hahn seine Gasthausküche mit Anspruch.“ Und weiter: „Grundsätzlich wird hier viel Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität gelegt, man setzt bei den Lieferanten auf hiesige Fischer und Züchter.“ Das wird honoriert mit einer Kochmütze, die für eine klare Empfehlung steht.

Tillmann Hahns Gasthaus in der Ostseeallee in Kühlungsborn. © Quelle: Michaela Krohn

Die Zeit der Sterne ist für Tillmann Hahn aber längst vorbei. Er sagt: „Es hat dann auch gereicht. Ich wollte nie nur Gourmetkoch sein.“ Sich nur auf eine Sache zu spezialisieren, sei ihm zu eindimensional gewesen. Angebote für Einsätze in anderen Restaurants habe es auch gegeben, Hahn aber hatte längst Wurzeln in Bad Doberan geschlagen – dort betreibt er auch noch das Torhaus. „Ich wollte wegen der Familie dableiben.“ Gereizt hätte ihn zwar ein Restaurant in Rostocks Innenstadt oder in Warnemünde. Dann aber kam das Angebot aus Kühlungsborn. „Das hat gepasst“, berichtet Hahn. Er ist geblieben.

Deutsche Klassiker sind die Renner auf der Karte

Die Renner in seinem Gasthaus sind deutsche Klassiker: „Tafelspitz und Schnitzel sind die wahrscheinlich am häufigsten bestellten Gerichte. Urlauber essen auch gern Fisch“, weiß der Koch. Und: „Bei uns finden Vegetarier auch mehr als einen Salat. Das ist mir wichtig.“

Exorbitante Preise für die Gerichte findet man auf der Speisekarte aber nicht. Hahn setzt neben den Klassikern auf saisonale Abwechslung. Die Hauptgerichte befinden sich in einer Preisspanne von etwa 11 bis 35 Euro. So hohe Preise wie in den Sternerestaurants des Landes zahlen Gäste dort also nicht. Die hohen Kosten für die Gourmetküche kann Hahn aber erklären: „Je höher die Qualität, desto geringer ist die Profitabilität.“

Tillmann Hahns Gasthaus Das Gasthaus in der Ostseeallee 2 in Kühlungsborn ist von Mittwoch bis Sonntag täglich ab 17.30 Uhr geöffnet. Reservierungen werden unter Telefon 0170/4327710 entgegengenommen.

So mancher, der das im nordischen Stil eingerichtete Restaurant betritt, erinnert sich noch an die Sterne. Tillmann Hahn sei aber immer wichtig gewesen, den Gästen die Angst vor der Gourmetküche zu nehmen. „Viele denken, sie könnten etwas falsch machen. Das Besteck falsch benutzen, den falschen Wein bestellen. Ein Grundproblem der Gourmetküche ist, dass sie ein falsches Image vermittelt. Dabei soll sich der Gast einfach wohlfühlen“, erklärt Hahn.

Dass Tillmann Hahn nach dem Einser-Abitur Koch werden wollte, wusste er übrigens nicht gleich. Sein Weg führte ihn erst zum Studium nach Darmstadt. Wirtschaftsingenieurwesen sollte es erst sein. Die Ernüchterung kam schnell. Das war nicht das Richtige. Fürs Kochen und Backen interessierte sich Hahn aber schon in jungen Jahren. In der Gastro hatte er als junger Mann schon nebenher gearbeitet. Als der Vater nach gescheitertem Studium zu ihm sagte „Dann werd halt Koch!“, war dies wohl die logische Konsequenz. Es war offensichtlich ein guter Ratschlag.