Kühlungsborner Hotelier als Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet

Kühlungsborn/Rostock/Neubrandenburg. Vier Frauen und Männer sind am Mittwoch als „Unternehmer/Unternehmerin des Jahres in Mecklenburg-Vorpommern 2023“ ausgezeichnet worden. Für den mit insgesamt 15 000 Euro dotierten Wettbewerb waren 78 Nominierungen eingegangen, wie das Wirtschaftsministerium in Schwerin mitteilte.

In der Kategorie „Nachhaltigkeit“ setzte sich Caty Ost vom feels Beach Club Hotel in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) durch. Um den CO2-Ausstoß möglichst gering zu halten, biete die Unternehmerin in ihrem Hotel etwa keine Buffets an, um weniger Lebensmittelabfälle zu produzieren. Produkte zum Mitnehmen würden in essbaren Verpackungen verstaut. Außerdem gebe es E-Bike- und E-Auto-Ladestationen, eine Solaranlage und eine Regenwasserzisterne für WC-Spülung und die Pflanzen.

Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

Als Unternehmerpersönlichkeit des Jahres wurde der Geschäftsführer des Asphaltverarbeiters Hüneke Neubrandenburg GmbH, Hendrik Marossow, geehrt. Mit rund 40 Mitarbeitern sei der Betrieb heute deutschlandweit tätig für Städte und Kommunen, Industrie- und Wohnungsbauunternehmen, Architekten und private Bauherren. Auch internationale Projekte würden verwirklicht, so das Ministerium. Zudem sei Marossow ehrenamtlich aktiv, unter anderem als Präsident der Beratungsstelle für Gussasphaltanwendungen e.V. in Bonn.

In der Kategorie „Unternehmensentwicklung“ siegte die HygCen Germany GmbH (Schwerin) mit ihrem Chef Sebastian Werner. Das Unternehmen prüft den Angaben zufolge die Qualität von Medizinprodukten, Desinfektionsmitteln und Ähnlichem. Das 1996 gegründete Unternehmen beschäftige rund 70 Mitarbeitende.

Vetec-Chefin Karen Went ist Preisträgerin in der Kategorie „Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit“. © Quelle: Lilienthal Dietmar

Preisträgerin in der Kategorie „Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit“ wurde Karen Went von der Vetec Zerspanungs- und Feinwerktechnik GmbH in Rostock.

Wirtschaftsminister Meyer: Viele Erfolgsgeschichten

Ein Sonderpreis „Altes Handwerk – neue Lösungen“ wurde Sven Mierach von der Backofenbau Parchim GmbH zuerkannt.

Nach Worten von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat Mecklenburg-Vorpommern eine Vielzahl erfolgreicher Unternehmen. Ihre Erfolgsgeschichten sollten mit dem Preis gewürdigt und ihre Leistungen öffentlich bekannter gemacht werden.

